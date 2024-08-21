Gazze'deki Can Kaybı 40 Bine Yaklaştı

Gazze'de Can Kaybı Artmaya Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik 320 gündür süren saldırıları sonucu can kaybı 40 bin 223'e yükseldi. Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde meydana gelen olaylarda 50 Filistinli yaşamını yitirdi ve 124 kişi yaralandı.

Son Gelişmeler

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılarının etkileri gün yüzüne çıkıyor. Son 24 saat içerisinde Gazze’nin çeşitli bölgelerinde 4 ayrı katliam gerçekleştirilmiş olup, bu saldırılarda büyük can kaybı yaşandı. Olayların ardından yaralı sayısı 92 bin 981 olarak kaydedildi.

Ölüler Hala Enkazlarda

Ayrıca, açıklamalarda halen enkaz altlarında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu belirtilirken, sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamaması, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle mümkün olmuyor.