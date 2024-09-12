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Gazze'deki Can Kaybı 41 Bini Aştı: Son Durum ve Gelişmeler

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 41 bin 118'e ulaştı. Son bir günde 34 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:42
Gazze'deki Can Kaybı 41 Bini Aştı: Son Durum ve Gelişmeler

Gazze'deki Kaybın Boyutu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar, bölgedeki can kaybını 41 bin 118 olarak kayda geçirdi. Gazze Sağlık Bakanlığı, devam eden çatışmaların ve hava saldırılarının yarattığı yıkımı gözler önüne serdi.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Geçtiğimiz 24 saat içerisinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 34 Filistinli yaşamını yitirdi, 96 kişi ise yaralandı. Saldırılar sırasında, 'üç katliam' olarak adlandırılan olayların detayları aktarılmıştır.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

Şu an itibarıyla yaralı sayısının 95 bin 125'e ulaştığı belirtiliyor. Gazze'deki sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğunu, ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle bu cenazelere ulaşamadıklarını vurguladı.

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