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Gazze'deki Can Kaybı 43 Bin 374'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor. Son 24 saatte 33 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 14:17
Gazze'deki Can Kaybı 43 Bin 374'e Yükseldi

Gazze'de Can Kaybı Artış Gösteriyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda can kaybı sayısı 43 bin 374'e ulaştı.

Son Gelişmeler

Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılar neticesinde 33 kişinin yaşamını yitirdiği, 156 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Bu bilgi, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Saldırıların Etkileri

İsrail ordusunun Gazze'ye 395 gündür süren saldırılarında, yaralı sayısının 102 bin 261'e yükseldiği belirtildi. Açıklamalara göre, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında yaralıların bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ve yaralılara ulaşmakta zorlandığı ifade ediliyor.

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