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Gazze'deki Can Kaybı 43 Bin 764'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 43,764'e ulaştı; son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:48
Gazze'deki Can Kaybı 43 Bin 764'e Yükseldi

Gazze'deki Can Kaybı Alarm Veriyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 406 gündür devam eden saldırıları sonucunda can kaybı, 43 bin 764'e yükseldi. Son 24 saat içinde gerçekleşen 3 katliamda 28 kişi hayatını kaybederken, 120 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılara ilişkin yeni veriler paylaştı. Açıklamalara göre, son bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 28 kişi artarak toplamda 43 bin 764 oldu. Ayrıca, son durum itibarıyla yaralı sayısı 103 bin 490'a ulaştı.

Cenazelere Ulaşım Zorlaşıyor

Yetkililer, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ifade etti. Ancak, İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, cenazelere ulaşmakta güçlük çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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