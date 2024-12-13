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Gazze'deki Can Kaybı 44 Bin 875'e Ulaştı: Saldırılar Sürüyor

İsrail'in saldırılarında Gazze'deki can kaybı 44 bin 875'e yükseldi. Son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:04
Gazze'deki Can Kaybı 44 Bin 875'e Ulaştı: Saldırılar Sürüyor

Gazze'de Can Kaybı Artmaya Devam Ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, Gazze Şeridi'nde 434 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son bilgilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 44 bin 875'e ulaşmış durumda.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Gazze'deki çeşitli bölgelere düzenlenen son saldırılarda “3 katliamda” 40 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca, bu saldırılarda 98 kişi de yaralandı. Saldırıların ardından toplam yaralı sayısı 106 bin 454 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, olayların ardından hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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