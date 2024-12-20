Gazze'deki Can Kaybı 45 Bin 206'ya Ulaştı, Saldırılarda Son 24 Saatte 77 Ölü

Gazze'de Kayıplar Artıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 441 gündür sürdürdüğü saldırılar sonucunda **can kaybı** sayısı 45,206'ya yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen hava saldırılarında 77 kişi öldü, 174 kişi ise yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'ye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 77 kişi artarak 45,206'ya ulaştığı belirtildi.

Yaralı Sayısı ve Enkaz Altındaki Kayıplar

Öte yandan yaralı sayısının **107,512**'ye yükseldiği ifade edilirken, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, fakat sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı bildirildi. Açıklamada, bu durumun İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle gerçekleştiği yinelendi.

Bu saldırıların, bölgede yaşanan insani krizin boyutlarını daha da derinleştirdiği ve uluslararası toplumun dikkatini çektiği belirtiliyor.