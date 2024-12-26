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Gazze'deki Can Kaybı 45 Bin 399'a Ulaştı: İsrail Saldırıları 447 Gündür Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 45 bin 399'a yükseldi. Son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:23
Gazze'deki Can Kaybı 45 Bin 399'a Ulaştı: İsrail Saldırıları 447 Gündür Devam Ediyor

Gazze'de Can Kaybı 45 Bin 399'a Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırıların bilançosu giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, bu süre zarfında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak 45 bin 399 olarak belirlendi.

Son 24 Saatte 3 Katliam

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde son 24 saat içinde gerçekleştirdiği operasyonlar, belirtilen üç ayrı katliamla sonuçlandı. Bu saldırılarda 137 kişinin yaralandığı da bildiriliyor.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, toplam yaralı sayısının 107 bin 940'a ulaştığını vurguladı. Ayrıca, halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşmadığı aktarılıyor.

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