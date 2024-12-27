Gazze'deki Can Kaybı 45 Bin 436'ya Ulaştı: 448 Gündür Devam Eden Saldırılar

Gazze'de Can Kayıpları Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonrasında can kaybı, son 24 saatte 37 kişi daha artarak 45,436'ya ulaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Açıklamada Bulundu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 448 gündür devam eden saldırılarıyla ilgili güncel veriler paylaşıldı. Son 24 saat içinde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen "3 katliamda" 37 kişi yaşamını yitirdi, 98 kişi ise yaralandı.

Yaralı Sayısı da Artıyor

İlgili açıklamaya göre, saldırılarda yaşamını yitirenlerin yanı sıra yaralı sayısı da 108,038'e yükseldi. Hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu belirtilirken, sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmasının İsrail güçleri tarafından engellenmesi nedeniyle bu sayıların artabileceği vurgulandı.