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Gazze'deki Can Kaybı 45 Bin 484'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 45 bin 484'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 108 bin 90 oldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 15:12
Gazze'deki Can Kaybı 45 Bin 484'e Ulaştı

Gazze'de Can Kaybı Artmaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 45 bin 484'e yükseldi. Son 24 saat içinde 48 kişi daha hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 449 gündür sürdürdüğü saldırılara dair güncel bilgilere yer verildi. Son 24 saat içinde, çeşitli bölgelerde gerçekleştirilen "2 katliamda" toplam 48 kişinin yaşamını yitirdiği ve 52 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca, saldırılarda toplamda 108 bin 90 kişinin yaralandığı belirtildi. Hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında bekleyen ölülerin bulunduğu; ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşmakta zorlandığı vurgulandı.

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