Gazze'deki Can Kaybı 45 Bin'i Aştı: Son 24 Saatte 52 Ölü

Gazze'de Can Kaybı Artmaya Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 437 gündür süren saldırıları, can kaybını her geçen gün artırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 28'e ulaşırken, son 24 saat içinde 52 kişi daha hayatını kaybetti, 203 kişi ise yaralandı.

Son Saldırılar ve Aşırı Can Kaybı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği son saldırılarda 7 katliam meydana geldiği bildirildi. Bu saldırılarda ölenler arasında kadın ve çocukların olduğu kaydedildi.

Ayrıca, Gazze'deki sağlık kurumlarının açıklaması, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında bekleyen ölülerin bulunduğunu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

İsrail'in son 437 gündür devam eden bu saldırıları, bölgedeki insani durumu oldukça zorlu hale getirirken, yaralı sayısının 106 bin 962'ye yükseldiği bildiriliyor.