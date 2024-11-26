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Gazze'deki Çatışmalarda 1 İsrail Askere Daha Yaşama Veda Etti

İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda bir askerinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 21:36
Gazze'deki Çatışmalarda 1 İsrail Askere Daha Yaşama Veda Etti

Gazze'deki Çatışmalarda Kayiplar Artıyor

İsrail ordusu, son günlerde Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda bir İsrail askeri hayatını kaybetti.

Ölü Sayısı 378'e Yükseldi

Yetkililer, 27 Ekim 2023 tarihinde başlayan kara saldırıları süresince ölen İsrail askerlerinin sayısının 378'e ulaştığını bildirdi. Bu rakam, devam eden çatışmaların ne denli yıkıcı olduğunu gözler önüne seriyor.

Yaşanan bu gelişmeler uluslararası toplumda geniş yankı uyandırıyor. Her geçen gün artan kayıplar, bölgede barış arayışını daha da zorlaştırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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