Gazze'deki Çatışmalarda 4 İsrail Askere Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda 4 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ordu tarafından yapılan resmi açıklamada, Kfir Tugayı'na bağlı Şimşon Taburu'ndan 4 askerin çatışmalarda öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bu kayıplar, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı düzenlediği kapsamlı saldırılar sırasında meydana geldi. Bu saldırı, Filistinlilere ve Mescid-i Aksa dahil olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verilmesi amacıyla başlatılmıştı.

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarında yaklaşık 43 bin 603 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümlerin arasında 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si ise kadın. Toplam 102 bin 929 kişi de yaralandı. Enkaz altında ise halen binlerce ölü olduğu belirtiliyor. Sivil altyapının da tahrip edildiği saldırılar, hastaneleri ve eğitim kurumlarını hedef alıyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 787 askerinin öldüğünü açıkladı. Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 gün süreyle verilen insani ara, daha sonra 3 gün uzatıldı. Bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak, İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoymaya devam ediyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 780 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.