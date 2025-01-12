Gazze'deki Çatışmalarda 4 İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Gazze'de Sıcak Gelişmeler: 4 İsrail Askeri Öldü
İsrail ordusu, sıkı kuşatma altında bulunan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda 4 askerin öldüğünü ve 6 askerin yaralandığını açıkladı.
Beyt Hanun'daki Çatışmalar
Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'da gerçekleşen çatışmalarda ölen 4 askerden üçünün Nahal Tugayı'ndan olduğu belirtildi.
Ayrıca, aynı çatışmalarda yaralanan 6 askerden 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
İlk Bilgiler ve Genel Durum
Kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 400'e ulaştı. 7 Ekim 2023 itibarıyla ise ölen asker sayısının toplamda 835 olduğu bildiriliyor.