Gazze'deki Çatışmalarda Bir İsrail Askeri Daha Hayatını Kaybetti

Gazze'de Savaşın Gölgesinde Kaybedilenler

İsrail Silahlı Kuvvetleri, 7 Ekim tarihinden bu yana süregelen şiddet olayları sırasında Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Askerin Kimliği ve Ölüm Nedeni

Ordunun resmi açıklamasına göre, olayda hayatını kaybeden çavuşun ismi Noam Douek olarak belirlendi. Douek'in ölümüne ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Ancak, yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden İsrail askerlerinin sayısı, son gelişme ile birlikte 327'ye yükseldi.

Duman Etkisi Altında Hayatını Kaybeden Soldier

Bazı İsrail haber kaynakları, Douek'in Gazze'de bir jeneratörden yayılan duman nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceğine dikkat çekti. Buna ek olarak, duman etkisi altında kalan iki askerin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.