Gazze'deki Çatışmalarda Biri Binbaşı İki İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Çatışmalarda İki İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda biri binbaşı olmak üzere 2 askerinin öldüğünü ve 2 askerinin de ağır yaralandığını bildirdi.

Ölen Askerlerin Kimlikleri Açıklandı

Yapılan açıklamada, 932. Tabur'dan Bölük Komutanı Binbaşı Dvir Zion Revah (28) ve yardımcısı Yüzbaşı Eitan Israel Shiknazi (24)'nin Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Çatışmaların Başladığı Tarihten Bu Yana Kayıplar Artıyor

Kara saldırısının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze'deki çatışmalarda 390'dan fazla İsrail askeri yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra, 7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45 bin 854 Filistinli hayatını kaybetti, 107 bin 139 kişi ise yaralandı.

Sivil Altyapıya Yönelik Saldırılar Devam Ediyor

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilen Gazze'de, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının da hedef alındığı ve sivil altyapının ciddi şekilde tahrip edildiği ifade ediliyor.