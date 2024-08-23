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Gazze'deki Çatışmalarda İsrail Askerleri Öldürüldü ve Yaralandı

Kassam Tugayları, Gazze'deki çatışmalarda İsrail askerlerinin ölü ve yaralı olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 12:13
Gazze'deki Çatışmalarda İsrail Askerleri Öldürüldü ve Yaralandı

Kassam Tugayları'ndan Çarpıcı Açıklama

İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalar sonucunda İsrail askerlerinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu. Açıklamada, bu çatışmaların Zeytun Mahallesi'nin güneyinde gerçekleştiği belirtildi.

Çatışmaların Ardından Gelen Gelişmeler

İki taraf arasındaki şiddetli çatışmalar sonucunda, İsrail askerleri saflarında kayıplar meydana geldiği bildirildi. Ayrıca, ölü ve yaralı askerlerin tahliyesi için bölgeye İsrail ordusuna ait helikopterlerin iniş yaptığı aktarıldı. Ancak, İsrail ordusundan henüz konuyla ilgili bir resmi açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Genel Durum

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda, Gazze'de beşeri kayıplar büyük boyutlara ulaştı. En son verilere göre, en az 40,265 Filistinli hayatını kaybetti ve 93,144 kişi yaralandı. Bu rakamlar arasında 16,480 çocuk ve 10,980 kadın bulunuyor.

Çatışmalar sırasında, sivil altyapının da büyük zarar gördüğü ifade ediliyor. Özellikle hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınması sebebiyle halk, zor durumda kalmaya devam ediyor. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

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