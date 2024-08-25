Gazze'deki Çatışmalarda İsrail Askerleri Öldürüldü ve Yaralandı

Kassam Tugayları'ndan Açıklama

İzzeddin El-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'ndeki sürekli çatışmalarda İsrail askerlerine yönelik önemli bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde yaşanan çatışmalar sonucu İsrail ordusuna ait ölü ve yaralıların olduğu bilgisi verildi.

Çatışmalar ve Saldırılar

Kassam Tugayları’nın, keskin nişancı ve mayınlı saldırılarla İsrail askerlerine ağır kayıplar verdirdiği belirtildi. Ölü ve yaralıların tahliyesi için bölgeye İsrail ordusuna ait bir helikopterin iniş yaptığı ifade edildi.

İsrail Ordusundan Roket Açıklaması

Diğer yandan, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden Rişon Letsiyon kentine doğru roket atıldığına dair bir açıklama yaptı. Ordudan yapılan açıklamada, "Tel Aviv'in güneyinde yer alan Rişon Letsion bölgesinde bir roketin düşüşü tespit edildi." denildi.

İnsanlık Felaketi Derinleşiyor

Yükselen çatışmalar sonucu, Gazze bölgesinde son 10 ay içerisinde can kaybı 40 bini aşmış durumda. Bu kayıpların çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturmakta. Enkaz altında halen binlerce kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Sivil altyapının hedef alınmasıyla, hastane ve eğitim kurumlarının durumu daha kritik bir hale gelmiş durumda.