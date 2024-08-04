Gazze'deki Çatışmalarda İsrail Askerlerinin Kaybı Artıyor

İsrail Askeri Kaybı 10 Bini Geçti

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalar nedeniyle en az 10 bin İsrail askerinin ya hayatını kaybettiği ya da yaralandığı belirtildi. Yediot Ahronot gazetesinin aktardığına göre, bu kayıplar, 7 Ekim tarihinden bu yana yaşanan yoğun çatışmaların bir sonucu olarak değerlendirilmekte.

Askeri Veriler ve Eleştiriler

İsrail ordusu, bu sürede toplamda 689 askerin öldüğünü ve 4.252 askerin yaralandığını bildirdi. Gazeteye göre, her ay ortalama 1.000 asker, çatışmalarda yaralandıktan sonra fizik tedavi ve rehabilitasyon için Savunma Bakanlığı'na bağlı birimlere yönlendirilmektedir.

Hükümet ve Meclis Tartışmaları

İsrail meclisinin, zorunlu askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onaylamadan tatile girmesi de eleştiriliyor. Gazetede, Nahal Tugayı gibi bölümlerinde görev yapan askerlerin aileleri, onların zor koşullar altında savaştığını belirterek, “Askerler, düşman topraklarında, elverişsiz koşullarda, art arda 10 aydır savaşıyor. Ülkemizin tarihinde böyle bir durum yaşanmamıştı.” diye konuştu.

Golan Tepeleri'nde Görev Değişikliği

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde görev yapan kadın askerler ise, görev sürelerinin uzatıldığına dair bilgi aldıklarını belirtirken, aileleri tarafından gelen eleştiriler de sürüyor. "Hiçbir açıklama yapılmadan, emir verilerek kararlar alındı. Kızlarımızın durumu belirsiz," diyen bir anne, endişelerini dile getirdi.

Sonuç

14 Temmuz'da zorunlu askerlik süresinin uzatılması yönündeki yasa tasarısının onaylanması, askerlerden büyük tepki aldı. Ancak, söz konusu düzenleme yürürlüğe girmeden meclisin tatile girmesi, tartışmaları daha da derinleştirmiş durumda.