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Gazze'deki Çatışmalarda İsrailli Binbaşı Hayatını Kaybetti

Gazze'deki çatışmalarda 27 Ekim'den bu yana ölen İsrail askeri sayısı 391'e ulaştı. Bir binbaşı daha hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 00:16
Gazze'deki Çatışmalarda İsrailli Binbaşı Hayatını Kaybetti

Gazze'deki Çatışmalarda Yeni Kayıplar

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda, özel birliklerde görevli 1 binbaşının öldüğünü açıkladı.

Ölü Sayısı Artıyor

27 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen kara saldırıları sonucunda, Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı 391'e ulaştı. Ordunun yaptığı açıklamalarda, ölen askerlerin durumu ve çatışmalar hakkında bilgiler paylaşılmaya devam ediyor.

Filistin Zarar Görüyor

Öte yandan, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 45 bin 361 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin arasında 17 bin 492'si çocuk ve 11 bin 979'u kadın. Ayrıca 107 bin 803 kişi yaralanmış durumda.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Hastalıklara sığınan halkın durumu da tehlikede; henüz enkaz altında binlerce kişinin olduğu bildiriliyor. Sivil altyapının da hedef alınması, hastane ve eğitim kurumlarının tahrip edilmesi, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.

Çatışmaların devam etmesiyle birlikte, her geçen gün kayıplar artarken, bölgedeki durumun çözümü için uluslararası çağrılar sürüyor.

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