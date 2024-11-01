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Gazze'deki Çatışmalarda Yaralanan İsrail Askere Mektup: Yarden Zakay Hayatını Kaybetti

Gazze'de yaralanan Yarden Zakay, hastanede yaşamını yitirdi. Çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:00
Gazze'deki Çatışmalarda Yaralanan İsrail Askere Mektup: Yarden Zakay Hayatını Kaybetti

Yarden Zakay Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Eylül ayında Gazze Şeridi'nin güneyinde meydana gelen çatışmalarda yaralanan bir askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çatışmanın Detayları

Yarden Zakay isimli askerin, 17 Eylül tarihinde Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda aldığı yaralar sonucu, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiği bildirildi.

Ölü Sayısında Artış

Gazze Şeridi'nde 27 Eylül 2023 tarihinde başlayan kara saldırıları sonrasında, çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor. Ölen İsrail askerlerinin sayısı ise 366 olarak belirlendi.

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