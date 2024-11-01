Gazze'deki Çatışmalarda Yaralanan İsrail Askere Mektup: Yarden Zakay Hayatını Kaybetti

Yarden Zakay Hayatını Kaybetti
İsrail ordusu, Eylül ayında Gazze Şeridi'nin güneyinde meydana gelen çatışmalarda yaralanan bir askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Çatışmanın Detayları
Yarden Zakay isimli askerin, 17 Eylül tarihinde Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda aldığı yaralar sonucu, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiği bildirildi.
Ölü Sayısında Artış
Gazze Şeridi'nde 27 Eylül 2023 tarihinde başlayan kara saldırıları sonrasında, çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor. Ölen İsrail askerlerinin sayısı ise 366 olarak belirlendi.