Gazze'deki Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Sonlandı

Gazze'nin Kuzeyinde Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Sona Erdi

İsrail'in kuşatması altında bulunan Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirilen çocuk felci aşılaması kampanyası, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamalara göre binlerce çocuğa ulaşamadan noktalandı.

Binlerce Çocuğa Ulaşılamadı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ve UNICEF iş birliğiyle düzenlenen ikinci aşama, 10 yaş altı çocuklara yönelik yapılmıştı. Ancak, aşılanan çocuk sayısı sadece 94 bin olurken, kampanya sırasında birçok çocuğa ulaşılamaması endişeleri artırdı.

İnsani Koşulların Zorluğu

Gazze'deki savaş, artan şiddet ve sürekli bombardımanlar, aşılamaya ciddi engeller yarattı. DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, kampanyanın hedefinin Gazze'nin kuzeyindeki tüm çocuklara aşı ulaştırmak olduğunu belirtti.

Kampanyanın Ertelenmesi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 1 Kasım'da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 23 Ekim'de ertelenen aşı kampanyasının yeniden başlamaya hazır olduğunu vurguladı. Fakat, 23 Ekim'de yapılan bir diğer raporda, artan şiddet ve güvenli insani koridor eksiklikleri nedeniyle kampanyanın ertelendiği belirtildi.

Bu kampanya, Gazze’nin kuzeyindeki çocukların sağlık durumu açısından kritik bir öneme sahipken, savaş koşulları bu süreci derinden etkilemiştir.