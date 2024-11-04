DOLAR
34,33 -0,09%
EURO
37,41 -0,57%
ALTIN
3.023,11 -0,16%
BITCOIN
2.331.426,08 1,48%

Gazze'deki Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Sonlandı

Gazze'nin kuzeyinde çocuk felci aşılaması, savaş ve kuşatma nedeniyle tamamlanamadan sona erdi.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 20:58
Gazze'deki Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Sonlandı

Gazze'nin Kuzeyinde Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Sona Erdi

İsrail'in kuşatması altında bulunan Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirilen çocuk felci aşılaması kampanyası, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamalara göre binlerce çocuğa ulaşamadan noktalandı.

Binlerce Çocuğa Ulaşılamadı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) ve UNICEF iş birliğiyle düzenlenen ikinci aşama, 10 yaş altı çocuklara yönelik yapılmıştı. Ancak, aşılanan çocuk sayısı sadece 94 bin olurken, kampanya sırasında birçok çocuğa ulaşılamaması endişeleri artırdı.

İnsani Koşulların Zorluğu

Gazze'deki savaş, artan şiddet ve sürekli bombardımanlar, aşılamaya ciddi engeller yarattı. DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, kampanyanın hedefinin Gazze'nin kuzeyindeki tüm çocuklara aşı ulaştırmak olduğunu belirtti.

Kampanyanın Ertelenmesi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 1 Kasım'da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 23 Ekim'de ertelenen aşı kampanyasının yeniden başlamaya hazır olduğunu vurguladı. Fakat, 23 Ekim'de yapılan bir diğer raporda, artan şiddet ve güvenli insani koridor eksiklikleri nedeniyle kampanyanın ertelendiği belirtildi.

Bu kampanya, Gazze’nin kuzeyindeki çocukların sağlık durumu açısından kritik bir öneme sahipken, savaş koşulları bu süreci derinden etkilemiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Suriye-Lübnan Sınırındaki Durum Raporu
2
TÜBİTAK UZAY, Milano'daki Uluslararası Astronomi Kongresi'nde Yer Alacak
3
Elazığ'da Bulunan Tarihi Mozaikte Hayvan Figürleri Ortaya Çıktı
4
İsrail Ordusundan Şam'a Hava Saldırısı Hesaplama
5
Haiti'de Şiddet Nedeniyle 700 Bin Kişi Yerinden Edildi
6
ABD Başkanlık Seçiminde Harris ve Trump Başabaş Yarışıyor
7
Pakistan'da Kuvvet Komutanlarının Görev Süresi 5 Yıla Çıkarıldı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek

Asgari ücret rakamı açık açık verildi! Asgari ücretin hakkı konusunda fitil ateşlendi

Kış ile doğalgaz faturası kabusu geri döndü! 2024'te yüzde 30 indirimli fatura için dikkat kesileceksiniz

MTV, Ehliyet ve Pasaport ücretlerinde zam bu sabah kesinleşiyor!

Emekli maaşlarına sabah zammı! Saat 10.00’da olanlar olacak!

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak