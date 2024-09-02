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Gazze'deki Çocuklar Eğitim Hakkından Mahrum Kaldı

UNRWA raporuna göre, Gazze'deki 600 bin çocuk travma geçiriyor ve eğitim olanaklarından yoksun.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 16:26
Gazze'deki Çocuklar Eğitim Hakkından Mahrum Kaldı

UNRWA'nın Gazze'deki Durumu

Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki eğitim krizine dair çarpıcı veriler paylaştı. Genel Komiser Philippe Lazzarini, 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden saldırılar sonucunda 600 bin çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığını bildirdi.

Yıkılan Okullar ve Travma Geçiren Çocuklar

Lazzarini, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazze'de ağır travma geçiren ve eğitimden mahrum kalan 600 bin çocuk var""Çocuklar, Gazze hariç, UNRWA'nın okullarında gördükleri eğitime devam ediyor"

Okul Olmayan Yerler, Sığınak Haline Geldi

Gazze'deki UNRWA'ya bağlı okulların %70'inden fazlasının hasar gördüğü veya yıkıldığı bilgisi veren Lazzarini, bu okulların yerinden edilmiş birçok Filistinli aile için birer sığınak haline geldiğine dikkat çekti.

İsrail Saldırıları ve İnsan Kaybı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 16 bin 673 çocuk da dahil olmak üzere 40 bin 738 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 94 bin 154 kişinin yaralandığı bildirilmektedir. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu kaydedilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alındı.

Çocuklar İçin Eğitimin Önemi

Lazzarini, "Çocuklar ne kadar uzun süre okuldan uzak kalırsa, neslin kaybı o kadar artar"

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