Gazze'deki Çocuklar Eğitim Hakkından Mahrum Kaldı

Okul Olmayan Yerler, Sığınak Haline Geldi

Gazze'deki UNRWA'ya bağlı okulların %70'inden fazlasının hasar gördüğü veya yıkıldığı bilgisi veren Lazzarini, bu okulların yerinden edilmiş birçok Filistinli aile için birer sığınak haline geldiğine dikkat çekti.

İsrail Saldırıları ve İnsan Kaybı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 16 bin 673 çocuk da dahil olmak üzere 40 bin 738 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 94 bin 154 kişinin yaralandığı bildirilmektedir. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu kaydedilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alındı.

Çocuklar İçin Eğitimin Önemi

Lazzarini, "Çocuklar ne kadar uzun süre okuldan uzak kalırsa, neslin kaybı o kadar artar"