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Gazze'deki Çocuklar Felç Riskiyle Karşı Karşıya

İsrail'in abluka ve saldırıları nedeniyle Gazze'de 602 bin çocuk felç riskiyle karşı karşıya. Yeni bir sağlık felaketi kapıda.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:57
Gazze'deki Çocuklar Felç Riskiyle Karşı Karşıya

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Uyardı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, devam eden İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle yaklaşık 602 bin çocuğun "felç" riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki insani krizin derinleştiği vurgulanarak, çocuk felci aşılarının Gazze'ye girişinin engellenmesinin büyük bir salgın tehlikesi oluşturduğu ifade edildi.

Yeni Sağlık Felaketi Kapıda

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 602 bin çocuk, kalıcı felç ve kronik engellilik riskiyle karşı karşıya. Aşıların girişine izin verilmemesi, yalnızca sağlık sisteminde değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik alanda da ciddi yıkımlara yol açacak" denildi.

Son 7 ayda yürütülen sağlık çalışmalarının, bu engellemeler nedeniyle boşa gitme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten bakanlık, çökme noktasına gelen sağlık sisteminin daha da ağır bir yük altına gireceği konusunda alarm verdi.

Uluslararası Topluma Çağrı

Filistin Sağlık Bakanlığı, uluslararası kurumlar ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunarak, İsrail’e baskı yapılmasını ve aşıların girişine izin verilmesini istedi. Ayrıca, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki çocuklara ulaşım sağlamak için güvenli insani koridorların açılması gerektiği vurgulandı.

Uzun Süreli Sağlık Krizi Tehlikesi

Açıklamada, Gazze’de devam eden abluka ve saldırıların, yalnızca can kayıplarına neden olmakla kalmayıp, halk sağlığı açısından da yeni krizlerin önünü açacağı ifade edildi. Aşı krizinin çözülmemesi halinde, bölgede uzun yıllar sürecek kalıcı sağlık felaketlerine yol açabileceği belirtildi.

DSÖ'den Korkutan Uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla, Gazze'deki sağlıklı durumu ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde, 7 Ekim 2023'ten bu yana özellikle anneler ve bebeklerin sağlığında ciddi bozulmalar yaşandığını vurgulayarak, "Hamile ve emziren kadınların yüzde 90'ı ve binlerce bebek ciddi şekilde yetersiz besleniyor. Durum her gün daha da kötüye gidiyor" dedi.

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