Gazze'deki Çocuklar, Sığınma Merkezinde "Özgürlük Şarkıları" Söylüyor

Nusayrat Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli çocuklar, sığınma merkezinde kurulan koroda özgürlük şarkıları söyleyerek acıların ortasında umut bulmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen katliam, yıkım ve zorla yerinden etme uygulamaları, en çok çocukları etkiliyor. Eğitim-öğretim yılının askıya alındığı Gazze'de iki yıldır okula gidemeyen çocuklar, önceki yıllarda sevinç ve neşe ile dolup taşan okullarından uzakta kalmanın acısını yaşıyor.

Filistinli girişimciler ve yerel ile uluslararası kuruluşların düzenlediği etkinlikler sayesinde, çocukların yaşadığı travmaları hafifletmek için müzik, oyun ve halk oyunları gibi çeşitli faaliyetler sunuluyor. Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki çadırlarda kurulan koro da bu girişimlerden biri.

Özgürlük İçin Şarkı Söylüyorlar

Korodaki çocuklar, "Ey vatanım, seni seçtim, sevgiyle; gönüllü olarak. Ey vatanım, seni seçtim" sözleriyle ezgiler söylüyorlar. Koro çalışmalarını yürüten Salih Cebr, bu çalışmanın amacının soykırımdan etkilenen çocukların kaybettikleri çocukluklarını bir nebze olsun geri kazandırmak olduğunu vurguladı.

Edward Said Ulusal Müzik Konservatuarı'nın bir öğrencisi olan Cebr, çocuklara şarkı söyleme ve ud eğitimi vererek onlara yeni bir umudun kapılarını aralamayı hedefliyor. "Müzik onların ruhunu besliyor; onlara bir gelecekleri olabileceği konusunda umut aşılıyor" diyerek, zor koşullar altında yaşamak zorunda kalan çocukların ihtiyaç duyduğu rahatlama alanlarını oluşturmanın önemini dile getiriyor.

Gençlerin İhtiyaçları da Göz Ardı Edilmemeli

Sığınma merkezinde yaşayan Dua Hatib (28), çocukların seslerini duyduğunda mutlu olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin gerçeklere karşı bir umut ışığı olduğunu ifade etti. Hatib, "Gazze'deki soykırımın dehşetini hafifletmek için küçük bir adım" olarak nitelendirdiği koro çalışmalarının gençlere de benzer destekler sunması gerektiğine dikkat çekti.

İsrail'in Saldırılarında Çocuklar Mağdur Oluyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda, Gazze'de 17.210'u çocuk, 11.742'si kadın olmak üzere toplamda 43.736 Filistinli hayatını kaybetti. 103.370 kişi yaralandı. Sivil altyapının da hedef alındığı bu çatışmalarda, binlerce ölü halen enkaz altında kalıyor.

İsrailli yetkililer, 7 Ekim'deki saldırılarda 1.200 İsraillinin yaşamını yitirdiğini ve 5.132 kişinin yaralandığını bildirdi. Çatışmalar sonucu meydana gelen kayıplar, Gazze halkının acı dolu günlerine gölge düşürmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.