DOLAR
34,24 -0,13%
EURO
37,04 -0,84%
ALTIN
2.951,56 -0,94%
BITCOIN
2.555.981,68 2,13%

Gazze'deki Doktorlar Sağlık İhlallerine Karşı Eylem Düzenledi

Doktorlar, İsrail'in Gazze'deki sağlık sistemine yönelik ihlallerini protesto etti ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 15:46
Gazze'deki Doktorlar Sağlık İhlallerine Karşı Eylem Düzenledi

Gazze'de Doktorlardan Protesto

Gazze Şeridi'nde bulunan sağlık çalışanları, son 13 aydır bölgede meydana gelen sağlık sistemine yönelik ihlallere dikkat çekmek amacıyla organize ettikleri bir eylemde buluştular. Eylem, Gazze-Avrupa Hastanesi'nin önünde gerçekleştirildi ve katılımcılar çeşitli pankartlar taşıdı.

Protestonun Detayları

Eyleme katılan doktorlar, “Ambulansların ve sivil savunma araçlarının hedef alınması savaş suçudur” şeklinde dövizler taşıdılar. Ayrıca, “Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemi durdu” ve “Uluslararası toplum nerede?” ifadelerinin yer aldığı pankartlar da dikkat çekti.

Hemas'tan Açıklamalar

Gazze-Avrupa Hastanesi Sözcüsü Salih Hemas, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek hastaneleri ve ambulansları hedef aldığını belirtti. Hemas, bu saldırıların Gazze'deki sağlık sistemini zayıflattığını vurguladı ve uluslararası sağlık çalışanlarını, bölgedeki durumu gözlemlemek üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyine gelmeye davet etti.

Kritik Durumlar

Deyr el-Belah kentindeki Kemal el-Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, daha önce İsrail ordusunun bu hastaneye düzenlediği baskın sırasında sağlık personelinin çoğunun gözaltına alındığını açıkladı. Ebu Safiyye, hastanede sadece iki doktor ve birkaç hemşirenin kaldığını belirtirken, cerrahi uzman eksikliği nedeniyle ağır yaralı hastaların kaybedildiğini ifade etti.

İsrail'in Göçe Zorlama Planları

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava ve kara saldırıları, bölgedeki Filistinlilerin göçe zorlandığına dair endişeleri artırıyor. 5 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar altında olan Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresindeki hastaneler, ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya.

Gelecek Planları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istemiş ve bu bölgelerin haritasını paylaşmıştı. Bu açıklama, daha önce İsrail basınında yer alan ve Filistinlileri zorla göç ettirmeyi öngören 'generallerin planı' olarak bilinen stratejiyle paralellik taşıdığı iddialarını gündeme getirmiştir.

Sonuç

Gazze'deki sağlık sistemi krizinin giderek derinleşmesi, birçok insani sorunu da beraberinde getiriyor. Uluslararası toplumun bu duruma nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ursula von der Leyen ile Önemli Görüşme
2
Belçika Başbakan Yardımcısından Almanya'daki Antisemitizmle Mücadele Önergesine Eleştiri
3
DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Hakkındaki Soruşturma Gelişmeleri
4
Lübnan'ın Sayda Kentinde İsrail Saldırısı: 3 Ölü, Yaralı UNIFIL Askerleri
5
Selanik Göçmenlerinden Ananevi İkram: Türbe Dede Pilav Günü
6
Kayseri'de Köpeğini Aracın Yanında Koşturan Sürücüye Ceza
7
Adana'da Sulama Kanalında Kayıp Kardeş Draması

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak