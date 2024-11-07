Gazze'deki Doktorlar Sağlık İhlallerine Karşı Eylem Düzenledi

Gazze'de Doktorlardan Protesto

Gazze Şeridi'nde bulunan sağlık çalışanları, son 13 aydır bölgede meydana gelen sağlık sistemine yönelik ihlallere dikkat çekmek amacıyla organize ettikleri bir eylemde buluştular. Eylem, Gazze-Avrupa Hastanesi'nin önünde gerçekleştirildi ve katılımcılar çeşitli pankartlar taşıdı.

Protestonun Detayları

Eyleme katılan doktorlar, “Ambulansların ve sivil savunma araçlarının hedef alınması savaş suçudur” şeklinde dövizler taşıdılar. Ayrıca, “Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemi durdu” ve “Uluslararası toplum nerede?” ifadelerinin yer aldığı pankartlar da dikkat çekti.

Hemas'tan Açıklamalar

Gazze-Avrupa Hastanesi Sözcüsü Salih Hemas, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek hastaneleri ve ambulansları hedef aldığını belirtti. Hemas, bu saldırıların Gazze'deki sağlık sistemini zayıflattığını vurguladı ve uluslararası sağlık çalışanlarını, bölgedeki durumu gözlemlemek üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyine gelmeye davet etti.

Kritik Durumlar

Deyr el-Belah kentindeki Kemal el-Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, daha önce İsrail ordusunun bu hastaneye düzenlediği baskın sırasında sağlık personelinin çoğunun gözaltına alındığını açıkladı. Ebu Safiyye, hastanede sadece iki doktor ve birkaç hemşirenin kaldığını belirtirken, cerrahi uzman eksikliği nedeniyle ağır yaralı hastaların kaybedildiğini ifade etti.

İsrail'in Göçe Zorlama Planları

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği hava ve kara saldırıları, bölgedeki Filistinlilerin göçe zorlandığına dair endişeleri artırıyor. 5 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar altında olan Cibaliya Mülteci Kampı ve çevresindeki hastaneler, ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya.

Gelecek Planları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istemiş ve bu bölgelerin haritasını paylaşmıştı. Bu açıklama, daha önce İsrail basınında yer alan ve Filistinlileri zorla göç ettirmeyi öngören 'generallerin planı' olarak bilinen stratejiyle paralellik taşıdığı iddialarını gündeme getirmiştir.

Sonuç

Gazze'deki sağlık sistemi krizinin giderek derinleşmesi, birçok insani sorunu da beraberinde getiriyor. Uluslararası toplumun bu duruma nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.