Gazze'deki Duvar Yazıları: İsrail Askerlerinden Saldırgan İfadeler

AA tarafından elde edilen görüntüler, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait evlerin duvarlarına İbranice yazdıkları saldırgan ifadeleri gözler önüne serdi. Bu durumda, kısmen yıkılan binaların duvarlarında bulunan yazılar, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’e yönelik açıkça nefret dolu ifadeler içeriyor.

Gazze, son 15 aydır süren isyanlar ve çatışmaların ortasında, bu tür saldırgan yazılara ev sahipliği yapıyor. Özellikle "Muhammed öldü" ve "İsrail halkı yaşıyor" gibi ifadeler, AA kameralarına takıldı. Bu tür yazılar, Filistinlilerin evlerinin duvarlarına yazılarak, şiirsel bir saldırı yöntemi olarak kullanılıyor.

Ayrıca, bu tuhaf yazılara eşlik eden bir başka görüntüde, İsrail bayrağı ve gülümseyen Haredi Yahudi kafası çizimleri de yer aldı. Filistinliler, 27 Ekim 2023’ten itibaren ateşkes öncesinde yaşanan karasal işgal sırasında, duvarlarda bu tür ifadeleri görünce büyük bir şok yaşadı.

Üstelik, bu durum, Batı Şeria’da daha önce de yaşanan benzer olayların bir devamı olarak karşımıza çıkıyor. Geçmişte de, İsrail askerleri tarafından, İslam peygamberi hakkında hakaret içeren sözler yazıldığı gözlemlenmişti.

İsrail ordusunun, Filistinlilere karşı işlediği suçlar arasında; dinine bağlı bireylerin ibadetlerini engellemeleri, darp, gözaltına alma ve hatta cinayet gibi eylemleri yer almaktadır. Gazze Şeridi’nde camilere ve ibadethanelere yönelen saldırılar, geçmişte ve günümüzde oldukça kanlı sonuçlar doğurmuştur.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi’nin açıkladığı son verilere göre, 7 Ekim 2023’te başlayan saldırılar sonucunda, İsrail 3 kiliseyi hedef alarak yok etti ve yaklaşık 823 camiyi tamamen, 158 camiyi ise kısmen yıktı.

AA, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait evlerin duvarlarına İbranice yazdığı, bazıları İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik saldırgan ifadeleri görüntüledi. İsrail ordusunun 15 aydan fazla süredir soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de, kısmen yıkılan bina ve duvarlardaki yazılar AA kameralarına takıldı.

AA, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinlilere ait evlerin duvarlarına İbranice yazdığı, bazıları İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik saldırgan ifadeleri görüntüledi. İsrail ordusunun 15 aydan fazla süredir soykırım gerçekleştirdiği Gazze'de, kısmen yıkılan bina ve duvarlardaki yazılar AA kameralarına takıldı.