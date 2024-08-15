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Gazze'deki El-Avde Hastanesi, Yakıt ve Tıbbi Malzeme Krizine Dikkat Çekti

Gazze'nin El-Avde Hastanesi, yakıt ve malzeme sıkıntısının hasta hayatını tehdit ettiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:34
Gazze'deki El-Avde Hastanesi, Yakıt ve Tıbbi Malzeme Krizine Dikkat Çekti

Gazze'deki El-Avde Hastanesi'nin Acil Durumu

Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan El-Avde Hastanesi, bölgedeki yakıt ve tıbbi malzeme eksikliğinin hasta ve yaralıların yaşamını tehlikeye attığı konusunda uyarıda bulundu.

Yakıt ve Malzeme Sıkıntısı

Hastanenin sözcüsü Muhammed eş-Şatli, "İlaç, tıbbi sarf malzemeleri, oksijen ve jeneratörler için yakıt sıkıntısı yaşıyoruz. Bu durum hastaların ve yaralıların sağlık hizmetlerine erişimini olumsuz etkiliyor," dedi. Ayrıca, "Acil servis bölümünde yalnızca 6 yatak mevcutken, günlük ortalama 500 hasta kabul ediliyor," şeklinde ekledi.

Geçici Çözümler ve İhtiyaçlar

Şatli, hastane kapasitesini artırmak amacıyla çadırlar kurduklarını ancak bunun kalıcı bir çözüm sunmadığını belirtti. "Birçok hasta cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyuyor; ancak cihaz eksiklikleri hizmet sunma kapasitemizi kısıtlıyor," diye ekledi.

Hasta ve Yaralı İstatistikleri

El-Avde Derneği, 65 yatak kapasiteli bir sahra hastanesi kurmak için çalışmalar yürütüyor. Şatli, "İsrail saldırılarının başlamasından bu yana kadın hastalıkları ve doğum servisine 40.000'den fazla ziyaretçi geldi; 7.000 doğal doğum ve 1.200 sezaryen kaydedildi," dedi. Ayrıca, "Hastane, 7 Ekim'den bu yana 62.000 kişiyi kabul etti, bunların 8.000'i yaralı, 1.700'ü ise yaşamını yitirmiş durumda," ifadesini kullandı.

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