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Gazze'deki El-Mevasi Katliamı: Bombardımanın Yıkıcı Etkileri

Gazze'de El-Mevasi bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda cesetlerin eridiği ve ölü sayısıyla ilgili çelişkiler meydana geldi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 19:13
Gazze'deki El-Mevasi Katliamı: Bombardımanın Yıkıcı Etkileri

El-Mevasi Katliamında Bombardımanın Şiddeti

Gazze'deki hükümet, El-Mevasi bölgesinde gerçekleşen saldırılar sonucunda bazı cesetlerin bombardımanın etkisiyle tamamen eridiğini bildirdi.

Saldırının Detayları

İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki 'güvenli' sayılan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlemiş olduğu saldırıda 40 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, cesetlerin düştüğü yerlerde hiçbir iz kalmadığı ifade edildi.

Çelişkili Ölü Sayısı İddiaları

Medya Ofisi, El-Mevasi'deki can kayıplarıyla ilgili açıklanan ölü sayılarını değerlendirdi. Gelişen haberlerdeki çelişkilere dikkat çekilen açıklamada, ölenlerin sayısının Sağlık Bakanlığı ile Medya Ofisi arasında farklılık göstermediği vurgulandı. Medya Ofisi, hastanelere ulaşan ölü sayısının yanı sıra enkaz altındaki şehitlerin de sayısını teyit ettiklerini belirtti.

Bombardmanın Etkileri ve Kurtarma Çalışmaları

Bölgedeki saldırının ardından meydana gelen üç patlamanın ardından ciddi hasar tespit edildi. Açıklamada, “Bombalar nedeniyle bölgedeki cesetlerden hiçbir iz bulamadık, çalışmalar sürüyor” denildi. Olay yerinde, en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve birçok kişinin gömüldüğü öğrenildi.

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