Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde 60 Yaralı Acil Yardım Bekliyor

Gazze'deki kritik durum

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nde 60 yaralı, su, gıda ve tıbbi malzeme yokluğundan ötürü ölümle burun buruna bulunuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan acil çağrı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanede yatan yaralıların durumunun oldukça tehlikeli olduğu vurgulandı. Hastanede büyük malzeme eksiklikleri yaşandığı ve buna bağlı olarak hastaların acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası yardım kuruluşları ve ilgili kurumların sorumluluklarını yerine getirmeleri ve acil bir müdahale gerçekleştirmeleri gerektiği vurgulandı.