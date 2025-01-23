Gazze'deki Enkazlardan 162 Filistinli Cesedi Çıkarıldı

İsrail'in Gazze Saldırıları Sonrası Can Kaybı Artıyor

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in ateşkes anlaşması yürürlüğe girmeden önce Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yıkılan binaların enkazından şu ana kadar 162 Filistinli cansız bedeninin çıkarıldığını bildirdi.

Yeni Buluntular ve Enkaz Çalışmaları

Açıklamada, 9 kişinin daha cesedine ulaşıldığı belirtildi. Bu cesetlerden 2'sinin kuzeydeki Gazze kentinde, 7'sinin ise güneydeki bölgelerden çıkarıldığı ifade edildi. Böylece, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak tarihinden bu yana, enkazdan çıkarılanların sayısı 162'ye ulaştı.

Söz konusu açıklamada, Gazze genelinde bombalanmış binaların altında daha binlerce cansız bedenin olabileceği tahmin edilmektedir. Ancak, ağır iş makinelerinin yetersizliği dolayısıyla sivil savunma ekiplerinin enkaz kaldırma faaliyetlerinin çok kısıtlı olduğu vurgulandı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de bir ateşkes ve esir takası anlaşması sağlandığını duyurdu. Bu anlaşma 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.

Ateşkes anlaşması üç aşamadan oluşacak; ilk 42 günde, 33 İsrailli esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması çerçevesinde 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

Ayrıca, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.