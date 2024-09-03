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Gazze'deki Esirlerden Danino, İsrail'in Bombardımanında Yaşananları Anlattı

Ori Danino, İsrail'in Gazze'deki bombardımanlarını eleştirerek esir takası çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 23:24
Gazze'deki Esirlerden Danino, İsrail'in Bombardımanında Yaşananları Anlattı

Gazze'de Cesedi Bulunan Esir, Danino'nun Uyarıları

İsrail ordusu tarafından Gazze'de cesetleri bulunan 6 esirden biri olan Ori Danino, daha önce kaydedilen bir video ile İsrail'in ölümcül bombardımanları konusunda dikkat çekici uyarılarda bulunmuştu.

Danino'nun Açıklamaları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde cesetleri bulunan 6 İsrail esirinden biri olan 25 yaşındaki Danino'nun daha önceki konuşma ve görüntülerini paylaştı. Videoda Danino, "Bizim için yiyecek, su ve elektrik yok. Bunun yanı sıra bombardımanlar duraksamadan devam ediyor" diyerek zor şartlarda yaşadığını ifade etti.

Esir Takası Çığlığı

Danino, "İsrail hükümeti, başarısız rehine kurtarma operasyonlarıyla esirleri birer birer ölmekte bıraktı" diyerek eleştirilerde bulundu. Ailesi ile buluşmak istediğini vurguladı: "Esir takası anlaşmasının uygulanması için herkes elinden geleni yapmalı. Bizleri unutmayın, eve dönmekten başka bir arzumuz yok" şeklinde duygusal bir çağrıda bulundu.

İsrail'in Bombardımanları ve Sonuçları

Danino, İsrail bombardımanlarının, esirlerin hayatta kalma şansını azalttığını belirterek, "Canlı çıkmamız için buradan kurtulmamız gerekiyor; aksi takdirde hiç kimse sağ kalmayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun 1 Eylül'de yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde 6 İsrailli esirin cesetlerine ulaşıldı. Hamas, ölen esirlerin, "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını hedef alan İsrail bombardımanında" yaşamını yitirdiğini iddia etti. Bu olayların ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu esirlerin ölümünden sorumlu tutuldu.

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