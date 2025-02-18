Gazze'deki Evkaf Bakanlığı: İsrail 1109 Mescidi Yıktı

Gazze'deki Dini Yapıların Yıkımı

Gazze'deki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde bulunan 1244 mescitten 1109'unun yıkıldığını açıkladı. Bakanlıktan bir yetkili, Gazze'de yıkık durumda olan Ömeri Camii önünde düzenlediği basın toplantısında, durumu gözler önüne serdi.

Yıkımın Boyutları

Açıklamaya göre, Gazze'deki mescitlerin %89'u yıkıldı ve 834 mescid tamamen enkaza dönüştü. Ayrıca, 275 mescidin kullanılmayacak kadar hasarlı olduğu belirtildi. Gazze'de dini ve idari merkezlerin yanı sıra vakıf malları ve kabirlerin yıkılması sonucu toplam maddi hasarın 500 milyon dolardan fazla olduğu kaydedildi.

Mezarlıklar da Hedefte

İsrail ordusunun saldırılarında Gazze'deki 60 mezarlıktan 40'ının hedef alındığı ve 21 mezarlığın tamamen tahrip edildiği ifade edildi. Ayrıca, 643 vakıf taşınmazının yıkılması nedeniyle burada yürütülen dini eğitim hizmetlerinin durduğu bildirildi.

İmamlara ve Din Görevlilerine Destek

Evkaf Bakanlığı çalışanlarından 315 imam ve vaiz İsrail saldırılarında yaşamını kaybederken, 27 kişinin ise alıkonulduğu kaydedildi. Açıklamada, yıkılan cami ve dini kurumların yeniden inşası için "Minareler Koalisyonu" adında uluslararası bir girişim başlatıldığı duyuruldu.

Minareler Koalisyonu Projesi

Bu koalisyon, 30'dan fazla ülkeden dini ve hayır kurumlarının temsilcilerini bir araya getirerek, Gazze'deki vakıf projelerini desteklemeyi hedefliyor. Geçici mescitlerin kurulması, imam ve din görevlilerine destek sağlanması, Kur’an kurslarının teşvik edilmesi gibi projeler öncelikli alanlar olarak belirlenmiştir.

Sosyal Yardım Projeleri

Ayrıca, ücretsiz mezar yerleri sağlanması, su kuyuları açılması ve şehit ile mahkum ailelerine destek verilmesi gibi sosyal yardım projeleri de planlanmaktadır. Gazze'deki Vakıflar Bakanlığı, uluslararası toplum ve İslam ülkelerine çağrıda bulunarak, yıkımın telafi edilmesi için destek talep etti.

Açıklamada, camilerin yalnızca ibadet yerleri değil, aynı zamanda toplumun manevi ve sosyal yapısını güçlendiren merkezler olduğu vurgulandı.