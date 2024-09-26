Gazze'deki Gazeteci Ölümlerine Tepki: Paris'te Eylem Düzenlendi

Gazze'deki Gazeteci Ölümlerine Karşı Protesto

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail ordusunun Gazze'de gazetecilere yönelik saldırılarına karşı bir eylem gerçekleştirdi. Eylemde, Gazze'de hayatını kaybeden basın mensupları anıldı ve meslektaşlarının korunması için çağrıda bulunuldu.

Eylemin Detayları

RSF'nin sosyal medyada paylaştığına göre, bu eylemin yanı sıra dünya genelinde de benzer etkinlikler düzenleniyor. Paris'teki etkinlik Eyfel Kulesi yakınındaki İnsan Hakları Meydanı'nda yapıldı. Eylemciler, “Gazze'de gazetecilerin öldürülme hızını göz önünde bulundurursak, yakında sizi bilgilendirecek kimse kalmayacak” yazılı afişler taşıdı. Ayrıca, gazete çalışanlarını sembolize eden beyaz yeleklerle kaplı bir çadır kurarak kan lekelerini temsil eden kırmızı boyalar kullandılar.

RSF Direktörü'nden Açıklama

RSF'nin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, direktör Thibaut Bruttin, "Gazze'deki gazeteci katliamı durmalı" diyerek dikkat çekti. Bruttin, İsrail ordusunun geçen yıl içerisinde 130'dan fazla gazeteciyi öldürmesinin, bölgedeki medyanın tamamen yok olma riskini beraberinde getirdiğini ifade etti.

Bruttin, bu saldırıların yalnızca Filistin'deki basını değil, aynı zamanda dünyadaki en izlenen çatışma bölgelerinin özgür ve bağımsız bilgi alma hakkını tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki gazetecilerin korunması, cezasızlık sorununa son verilmesi ve bölgenin yabancı gazetecilere açılması gerektiğini vurguladı. "Burada, bilgi edinme hakkımız söz konusu" şeklinde ifade etti.