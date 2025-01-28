DOLAR
35,76 -0,01%
EURO
37,31 0,61%
ALTIN
3.169,73 -0,62%
BITCOIN
3.655.951,82 -0,57%

Gazze'deki Göç: Kuzey Dönüşü ve Aşırı Zorluklar

Gazze'den kuzeye dönen Filistinliler, trajik bir gece geçirerek açikte uyudu; acil barınma ve temel ihtiyaçlar için uluslararası destek bekleniyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:29
Gazze'deki Göç: Kuzey Dönüşü ve Aşırı Zorluklar

Gazze'deki Hükümetten Açıklama

Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinden kuzeye dönen Filistinliler, ilk gecelerini sokaklarda, cami ve okulların enkazlarında zor şartlarla geçirdi. Ateşkes anlaşması kapsamında, güvenlik kontrolü sonrası Netzarim Koridoru ve Reşid Sahil Yolu üzerinden dönüşlerini sürdüren halk, zorlu koşullarda kalmaya devam ediyor.

Yıkım Oranı Yüzde 90

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, kuzeydeki yıkım oranı yüzde 90

İsmail Sevabite: "Trajik Bir Gece"

Gazze'deki Filistin hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA'ya verdiği demeçte, güney ve orta bölgeden kuzeye geçen yaklaşık 300 bin kişinin ilk gecesinin oldukça zor geçtiğini ifade etti. Birçok kişinin çadır eksikliği nedeniyle açık havada kaldığını, bazı ailelerin yıkık camilerde ve okullarda sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Acil Barınma İhtiyacı

Sevabite, Gazze'nin acil olarak en az 250 bin çadıra veya konteynere ihtiyaç duyduğunu vurgularken, bu sayının gerçek ihtiyacın sadece bir kısmını karşıladığını bildirdi. "1,5 milyondan fazla insan evsiz kaldı," diye ekledi.

Uluslararası Destek Beklentisi

Sevabite, uluslararası kuruluşlardan konteyner ve çadır desteği beklediklerini ancak şu ana kadar bir barınma desteği alınmadığını ifade etti. "Çadır ve konteynerlerin gecikmesi durumunda insani kriz daha da derinleşecek," diyerek uyarıda bulundu.

İnsani Krizin Boyutları

Kuzeye dönenlerin evlerinin enkazı üzerine çadır kurmaya başladığını söyleyen Sevabite, bu durumun Gazze'deki insani krizin boyutunu gözler önüne serdiğini aktardı. Ayrıca, enkaz altında çürümüş cesetler olmasının hastalık ve salgın riskini artırdığının altını çizdi.

Geçici Barınma Merkezleri

Sevabite, Gazze ve kuzey bölgelerinde toplam 50 geçici barınma merkezinin hazırlandığını ve böylece yerinden edilenlerin ihtiyaçlarının takip edileceğini açıkladı. Ancak şu ana kadar gelen yardımların ihtiyaçların yalnızca yüzde 5'ini karşıladığını belirtti.

Gıda ve İlaç İhtiyacı

Bölgeye günlük en az 600 tır gıda, ilaç ve barınma malzemesi gerektiğini vurgulayan Sevabite, acil müdahale gerektiren bir durumun yaşandığını aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartalkaya Otel Yangınında Alaycı İfadeler: 2 Kişi Tutuklandı
2
Kastamonu'da Ambulans Yolunda Doğan Bebek Sevinci
3
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'i Ağırladı
4
Ankara'da Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
5
Ataşehir'de İETT Otobüsüne Çarpan Araçta 1 Ölü, 2 Yaralı
6
Bakan Tekin, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic ile Eğitim İş Birliğini Görüştü
7
Antalya'da Dur İhtarına Uymayan Sürücünün Aracında 17 Ruhsatsız Tabanca Bulundu

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!