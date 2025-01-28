Gazze'deki Göç: Kuzey Dönüşü ve Aşırı Zorluklar

İsmail Sevabite: "Trajik Bir Gece"

Gazze'deki Filistin hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA'ya verdiği demeçte, güney ve orta bölgeden kuzeye geçen yaklaşık 300 bin kişinin ilk gecesinin oldukça zor geçtiğini ifade etti. Birçok kişinin çadır eksikliği nedeniyle açık havada kaldığını, bazı ailelerin yıkık camilerde ve okullarda sığınmak zorunda kaldığını belirtti.

Acil Barınma İhtiyacı

Sevabite, Gazze'nin acil olarak en az 250 bin çadıra veya konteynere ihtiyaç duyduğunu vurgularken, bu sayının gerçek ihtiyacın sadece bir kısmını karşıladığını bildirdi. "1,5 milyondan fazla insan evsiz kaldı," diye ekledi.

Uluslararası Destek Beklentisi

Sevabite, uluslararası kuruluşlardan konteyner ve çadır desteği beklediklerini ancak şu ana kadar bir barınma desteği alınmadığını ifade etti. "Çadır ve konteynerlerin gecikmesi durumunda insani kriz daha da derinleşecek," diyerek uyarıda bulundu.

İnsani Krizin Boyutları

Kuzeye dönenlerin evlerinin enkazı üzerine çadır kurmaya başladığını söyleyen Sevabite, bu durumun Gazze'deki insani krizin boyutunu gözler önüne serdiğini aktardı. Ayrıca, enkaz altında çürümüş cesetler olmasının hastalık ve salgın riskini artırdığının altını çizdi.

Geçici Barınma Merkezleri

Sevabite, Gazze ve kuzey bölgelerinde toplam 50 geçici barınma merkezinin hazırlandığını ve böylece yerinden edilenlerin ihtiyaçlarının takip edileceğini açıkladı. Ancak şu ana kadar gelen yardımların ihtiyaçların yalnızca yüzde 5'ini karşıladığını belirtti.

Gıda ve İlaç İhtiyacı

Bölgeye günlük en az 600 tır gıda, ilaç ve barınma malzemesi gerektiğini vurgulayan Sevabite, acil müdahale gerektiren bir durumun yaşandığını aktardı.