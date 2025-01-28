Gazze'deki Göç: Kuzey Dönüşü ve Aşırı Zorluklar

Gazze'deki Hükümetten Açıklama
Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerinden kuzeye dönen Filistinliler, ilk gecelerini sokaklarda, cami ve okulların enkazlarında zor şartlarla geçirdi. Ateşkes anlaşması kapsamında, güvenlik kontrolü sonrası Netzarim Koridoru ve Reşid Sahil Yolu üzerinden dönüşlerini sürdüren halk, zorlu koşullarda kalmaya devam ediyor.
Yıkım Oranı Yüzde 90
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, kuzeydeki yıkım oranı yüzde 90 Gazze'deki Filistin hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA'ya verdiği demeçte, güney ve orta bölgeden kuzeye geçen yaklaşık 300 bin kişinin ilk gecesinin oldukça zor geçtiğini ifade etti. Birçok kişinin çadır eksikliği nedeniyle açık havada kaldığını, bazı ailelerin yıkık camilerde ve okullarda sığınmak zorunda kaldığını belirtti. Sevabite, Gazze'nin acil olarak en az 250 bin çadıra veya konteynere ihtiyaç duyduğunu vurgularken, bu sayının gerçek ihtiyacın sadece bir kısmını karşıladığını bildirdi. "1,5 milyondan fazla insan evsiz kaldı," diye ekledi. Sevabite, uluslararası kuruluşlardan konteyner ve çadır desteği beklediklerini ancak şu ana kadar bir barınma desteği alınmadığını ifade etti. "Çadır ve konteynerlerin gecikmesi durumunda insani kriz daha da derinleşecek," diyerek uyarıda bulundu. Kuzeye dönenlerin evlerinin enkazı üzerine çadır kurmaya başladığını söyleyen Sevabite, bu durumun Gazze'deki insani krizin boyutunu gözler önüne serdiğini aktardı. Ayrıca, enkaz altında çürümüş cesetler olmasının hastalık ve salgın riskini artırdığının altını çizdi. Sevabite, Gazze ve kuzey bölgelerinde toplam 50 geçici barınma merkezinin hazırlandığını ve böylece yerinden edilenlerin ihtiyaçlarının takip edileceğini açıkladı. Ancak şu ana kadar gelen yardımların ihtiyaçların yalnızca yüzde 5'ini karşıladığını belirtti. Bölgeye günlük en az 600 tır gıda, ilaç ve barınma malzemesi gerektiğini vurgulayan Sevabite, acil müdahale gerektiren bir durumun yaşandığını aktardı.
İsmail Sevabite: "Trajik Bir Gece"
Acil Barınma İhtiyacı
Uluslararası Destek Beklentisi
İnsani Krizin Boyutları
Geçici Barınma Merkezleri
Gıda ve İlaç İhtiyacı
Gazze'deki Filistin hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA'ya verdiği demeçte, güney ve orta bölgeden kuzeye geçen yaklaşık 300 bin kişinin ilk gecesinin oldukça zor geçtiğini ifade etti. Birçok kişinin çadır eksikliği nedeniyle açık havada kaldığını, bazı ailelerin yıkık camilerde ve okullarda sığınmak zorunda kaldığını belirtti.
Sevabite, Gazze'nin acil olarak en az 250 bin çadıra veya konteynere ihtiyaç duyduğunu vurgularken, bu sayının gerçek ihtiyacın sadece bir kısmını karşıladığını bildirdi. "1,5 milyondan fazla insan evsiz kaldı," diye ekledi.
Sevabite, uluslararası kuruluşlardan konteyner ve çadır desteği beklediklerini ancak şu ana kadar bir barınma desteği alınmadığını ifade etti. "Çadır ve konteynerlerin gecikmesi durumunda insani kriz daha da derinleşecek," diyerek uyarıda bulundu.
Kuzeye dönenlerin evlerinin enkazı üzerine çadır kurmaya başladığını söyleyen Sevabite, bu durumun Gazze'deki insani krizin boyutunu gözler önüne serdiğini aktardı. Ayrıca, enkaz altında çürümüş cesetler olmasının hastalık ve salgın riskini artırdığının altını çizdi.
Sevabite, Gazze ve kuzey bölgelerinde toplam 50 geçici barınma merkezinin hazırlandığını ve böylece yerinden edilenlerin ihtiyaçlarının takip edileceğini açıkladı. Ancak şu ana kadar gelen yardımların ihtiyaçların yalnızca yüzde 5'ini karşıladığını belirtti.
Bölgeye günlük en az 600 tır gıda, ilaç ve barınma malzemesi gerektiğini vurgulayan Sevabite, acil müdahale gerektiren bir durumun yaşandığını aktardı.