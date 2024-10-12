Gazze'deki Gönüllü Sağlık Çalışanlarından Dehşet Verici Tanıklıklar

Gazze'de Gönüllü Sağlık Çalışanlarının Tanıklıkları

Gazze’de görev yapan gönüllü doktorlar ve hemşireler, bölgedeki acımasız çatışmalarda yaşadıkları "dehşet verici" deneyimleri aktardılar. Çocukların başından veya göğsünden vurulmuş hallerini neredeyse her gün gözlemlediklerini belirttiler.

Çocukların Katledilmesi

New York Times’ın haberine göre, Gazze'deki sağlık çalışanları, acil durumlarda gördükleri, kitlelerce etkileyici olan travmaları anlattı. Avrupa Hastanesi'nde çalışan Dr. Sidhwa, ilk etapta yaşadığı dehşetin boyutlarını anladığını ve diğer sağlık çalışanlarının da benzer durumları rapor ettiğini ifade etti.

Acil Servisteki Korkunç Manzaralar

Gönüllü 65 sağlık çalışanı arasında yer alan çoğu, başından veya göğsünden vurulmuş küçük çocuklar gördüklerini vurguladı. Dr. Mohamad Rassoul Abu-Nuwar, acil serviste dört saat içerisinde, kafasında yarası olan altı çocuğu tedavi ettiğine dikkat çekti.

Yetersiz Altyapı ve Tedavi Koşulları

Hemşireler, yaralı çocukların tedavi için gerekli ekipman ve malzemelerin eksikliğinden dolayı ciddi sağlık sorunları yaşadıklarını belirtti. Nina Ng, "Çoğu zaman kan kaybından hastanede zeminlerde tedavi ediliyordu," dedi.

Psikolojik Travmalar ve Sosyal Etkiler

Gazze’deki sağlık çalışanları, küçük çocukların çoğunda psikiyatrik sorunlar gördüklerini ve bazıları intihara meyilli olduğunu belirtti. Dr. Mimi Syed, vücudunda yanık olan küçük bir kız çocuğu ile yaptığı görüşmeyi anlatarak, "Tamamen kendinde değildi, gözleri boş bakıyordu," dedi.

Hijyen ve Beslenme Sorunları

Doktorlar, hijyen malzemelerinin eksikliğinden ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan ciddi sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirtti. Dr. Nahreen Ahmed, tedavi edilen hastalarının yaralarının iyileşmesinin normalden daha uzun sürdüğünü açıkladı.

Yardım Çağrısı

Gönüllü sağlık çalışanları, durumu kurtarabilmek için uluslararası yardım ve destek çağrısında bulundular. İyi malzeme ve hijyenik şartlar sağlanmadıktan sonra hayat kurtarmanın imkansız olduğunu vurguladılar.