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Gazze'deki Hastane Müdürü Oğlunun Cenazesinde Acı Günü Yaşadı

Gazze'de Kemal Advan Hastanesi Müdürü, İsrail saldırısında hayatını kaybeden oğlunun cenaze namazını kıldırdı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:17
Gazze'deki Hastane Müdürü Oğlunun Cenazesinde Acı Günü Yaşadı

Hüsam Ebu Safiyye, Oğlunu Son Yolculuğuna Uğurladı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden oğlu İbrahim'in cenaze namazını kıldırarak onu son yolculuğuna uğurladı.

Saldırıda Ölüm ve Yıkım

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu günlerdir kuşatarak saldırdığı Kemal Advan Hastanesinden, ardında ölüm ve yıkım bırakarak geri çekildi. Bu saldırılar sırasında, hastanenin müdürü Hüsam Ebu Safiyye, oğlu İbrahim'in de aralarında bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine tanıklık etti.

Cenaze Töreninde Duygusal Anlar

İbrahim Ebu Safiyye'nin cenaze töreni hastanenin bahçesinde gerçekleşti. Cenazede bulunan kalabalık önünde, gözyaşları içinde olan Hüsam Ebu Safiyye, oğlunun kefenlenmiş bedenini kucaklayarak Gazzelilerle birlikte defnetti. İçinde bulunduğu duygusal anlarla birlikte, oğlu için duyduğu derin acıyı bir kez daha yaşayarak cenaze namazını kıldırdı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı hastanede çalışanlarla iletişimlerinin kesildiğini duyurdu. Ayrıca, hastanedeki oksijen tankına yönelik yapılan saldırılarda yaşamını yitiren çocukların da olduğu bildirildi.

Gazze'deki Saldırıların Sonuçları

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında, yaklaşık 17 bin 210'u çocuk ve 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplamda 42 bin 924 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar sonucunda 100 bin 833 kişi yaralandı, ayrıca enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildiriliyor. Sivil altyapının hedef alındığı saldırılar sonucunda, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları da büyük zarar gördü.

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