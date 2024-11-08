Gazze'deki Hastanede Hayatlar Tehlikede

Gazze'deki Acil Durum

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Kemal Advan Hastanesi'nde yaşanan sıkıntılar giderek derinleşiyor. Tıbbi malzeme ve uzman hekim eksikliği, hastanede tedavi gören yaralıların hayatlarını kaybetmesine neden oluyor.

Durum Critik

Beyt Lahiya kentinde yer alan hastanenin müdürü Husam Ebu Safiyye, sosyal medyada yayınladığı video ile durumu gözler önüne serdi. Ebu Safiyye, "Abluka devam ediyor ve kuzeydeki durum gerçekten felaket. İmkansızlıklar nedeniyle ölen yaralı sayısı her geçen gün artmakta." diyerek endişelerini dile getirdi.

Gıda ve İlaç Kıtlığı

Bölgedeki su, gıda, ilaç ve tıbbi yardımların giremediğine dikkat çeken Ebu Safiyye, bu koşulların "ölümcül" olduğunu belirtti. Hastanedeki medikal hizmetlerin kalitesinin minimum seviyenin altında olduğunu vurgulayan Ebu Safiyye, dünya ülkeleri ve insan hakları organizasyonlarına Gazze'deki sağlık kurumlarına destek verme çağrısında bulundu.

Kemal Advan Hastanesi'nin yaşadığı bu zorluklar, sağlık sisteminin çökmesine ve yaralıların tedavi edilmemesi gibi büyük sonuçlar doğurabilir. Uluslararası toplumun acil müdahale etmesi gerekiyor.