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Gazze'deki Hastaneler Savaş Alanına Dönüştü: DSÖ'den Acil Uyarı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'deki hastanelerin savaş alanına döndüğünü ve sağlık sisteminin büyük tehdit altında olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 11:42
Gazze'deki Hastaneler Savaş Alanına Dönüştü: DSÖ'den Acil Uyarı

Gazze'deki Sağlık Krizi Derinleşiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'deki hastanelerin bir kez daha savaş alanına döndüğünü ve sağlık sisteminin ciddi tehdit altında olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık sistemine yönelik devam eden saldırılar hakkında X platformundan bir paylaşımda bulundu. "Gazze'deki hastaneler bir kez daha savaş alanına döndü ve sağlık sistemi ciddi bir tehdit altında. Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, 2 gün önce (İsrail tarafından) yapılan baskın, hasta ve personelin zorla tahliye edilmesi ve hastane müdürü Husam Ebu Safiyye'nin gözaltına alınmasının ardından hizmet dışı kaldı," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, DSÖ ve ortaklarının bugün Endonezya Hastanesi'ne temel tıbbi ve hijyen malzemeleri, yiyecek ve su ulaştırıldığını, burada kritik durumdaki 10 hastanın Şifa Hastanesi'ne nakledildiğini belirtti. Ghebreyesus, nakil sırasında 4 hastanın gözaltına alındığını kaydederek, İsrail'e sağlık bakım ihtiyaçlarının ve haklarının korunması çağrısında bulundu.

Son olarak, hastanelere yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini yineleyen Ghebreyesus, "Gazze'deki insanlar sağlık hizmetlerine erişmeli. İnsani yardım görevlilerinin sağlık yardımı sağlamak için erişime ihtiyacı var. Ateşkes sağlanmalı," değerlendirmesinde bulundu.

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