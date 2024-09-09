Gazze'deki Hastaneler Yakıt Kriziyle Karşı Karşıya

Gazze'nin Kuzeyindeki Hastanelerde Yakıt Krizi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan ve Endonezya hastaneleri, artan yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmetlerini durdurma riski ile karşı karşıya.

Kemal Advan Hastanesi'nin Durumu

Kemal Advan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yakıtın tükendiği ve hastanenin önümüzdeki 48 saat içerisinde faaliyetine son verileceği bildirildi. Açıklamada, İsrail ordusunun kuşatması nedeniyle hastanede önemli düzeyde tıbbi malzeme eksikliği yaşandığı da vurgulandı.

Endonezya Hastanesi'nin Çaresizliği

Endonezya Hastanesi, benzer bir yakıt sorunu yaşıyor. Hastane Müdürü Mervan Sultan, yaptığı açıklamada, hastanede ciddi bir yakıt eksikliği olduğunu ve eğer yakıt girişi devam etmezse hastanenin faaliyetlerini durdurmak zorunda kalacağını belirtti.

Hastaların Yaşadığı Tehlikeler

Sultan, ameliyathanenin sürekli çalıştığını, yoğun bakım ünitesinin maksimum kapasitesine ulaştığını ve yalnızca 10 hastanın entübe edilebildiğini ifade etti. Eğer hastane hizmet dışı kalırsa, birçok hastanın yaşamını yitirme riski bulunmakta.

Gazze'deki durumun ciddiyeti göz önüne alındığında, acil önlemler alınması gerektiği açıktır.