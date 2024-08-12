Gazze'deki Hava Saldırısında Bebek Kurtarıldı

Gazze'de Sevinçle Karşılanan Bebek Kurtuluşu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında, yıkılan bir evin enkazından sağ olarak bir bebek çıkarıldı. Bu olay, bölgedeki halk arasında büyük bir sevinç yarattı.

Saldırı ve Kurtarma Çalışmaları

Saldırı sonrası devreye giren sivil savunma ekipleri, enkaza dönmüş evde kurtarma yapmak için yoğun çaba sarf etti. Saatler süren çalışmaların ardından, ekipler bebeği sağ olarak çıkarmayı başardı. Sevinç ve Kutlama

Bebeklerinin kurtarılması, birçok insan için umut kaynağı oldu. Ekiplerin ve çevredeki Filistinlilerin, bu durumu tekbir getirerek kutlaması, bizlere dayanışma ve yaşam umudunun her durumda var olduğunu gösterdi.