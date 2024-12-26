DOLAR
35,2 0,07%
EURO
36,66 -0,11%
ALTIN
2.972,69 -0,33%
BITCOIN
3.363.230,09 3,54%

Gazze'deki Hristiyan Aileler, İsrail'in Saldırıları Nedeniyle Noel Sevincinden Mahrum Kaldı

İsrail'in sürdürdüğü saldırılar, Gazze'deki Hristiyanların Noel kutlamalarını etkiledi. Toni el-Masri, zor şartlarla çadırda yaşıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:35
Gazze'deki Hristiyan Aileler, İsrail'in Saldırıları Nedeniyle Noel Sevincinden Mahrum Kaldı

Gazze Şeridi'nde yaşayan Hristiyan aileler, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle kutlamak istedikleri Noel’i zorlu şartlar altında geçirdiler. Her yıl sevdikleriyle bir arada geçirmekten mutluluk duydukları bu özel günü, bu yıl Toni el-Masri ve eşi, naylon bir çadırda geçirmek zorunda kaldılar.

Han Yunus'ta bulunan Mevasi bölgesine yerinden edilen Masri ailesi, Noel sevinci ve huzurundan mahrum bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Toni el-Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Han Yunus, Mevasi bölgesinde Noel sevincinden mahrum bir durumda, bir çadırda oturuyorum. Torunlarımdan ve kızlarımdan uzakta nasıl bayram kutlayabilirim?" diye kaydetti.

İsrail’in sürdürdüğü bombardımanlar sonucu, Masri ailesinin evleri yıkıldı ve akrabalarıyla bir araya gelmek istediklerinde üzünç dolu anılarla karşılaştılar. 14 aydır devam eden İsrail soykırımı, Gazzeli ailelerin hayatlarını altüst etmiş durumda. Su, gıda, ilaç ve giyecek sıkıntısıyla mücadele eden yerinden edilmiş Filistinliler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Gazze'deki Noel kutlamaları da maalesef olumsuz etkilendi. Her yıl rengarenk süslenen kiliseler, çocukların mumlarla geçit töreni yaptığı günler geride kaldı. El-Masri, bu yıl bu geleneklerden uzak olduklarını vurguladı ve "Noel kutlaması yapmadık. Dua dahi edemedik. Her yıl kilisede dua eder ve ailemizle birlikte kutlama yapardık. Ancak iki yıldır bunu yapamıyoruz." diye konuştu.

Masri, evi yıkıldığı için aşırı soğukta çadırda yaşamaya mahkum olduklarını belirterek, “Güvensiz bir ortamda yaşıyoruz.” ifadesinde bulundu. Eşi Emel Amuri de, savaş öncesinde büyük bir aile gibi yaşadıklarını fakat şimdi yalnız kaldıklarını dile getirdi. Amuri, "Burada Noel bayramı neşesi yok. Her ay savaşın bitmesini ümit ediyoruz ama durum daha da kötüye gidiyor." diyerek içini döktü.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamalara göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucu üç kilise yıkıldı ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ortodoks Kültür Merkezi de tamamen yerle bir oldu.

Masri ailesi ve diğer Hristiyanlar, barış içinde yaşamak istediklerini dile getirerek, dünya kamuoyundan destek bekliyorlar. Gazze'nin acı dolu hayatı, umudun her geçen gün azaldığını gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trakya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Bekleniyor
2
Adana'da 2024'te 23 Organize Suç Çetesi Çökelti
3
CHP'li Emir'den Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına Sert Tepki
4
DSÖ'nün Suriye için Gönderdiği 50 Ton Tıbbi Malzeme Türkiye'ye Ulaştı
5
Derya Yanık'tan Narin Cinayeti Davasına Dair Açıklama: 'Maddi Gerçek Ortaya Çıkacak'
6
Kuveyt Dışişleri Bakanı: Arap Ülkelerinin Önceliği Suriye ve Lübnan'ın İstikrarı
7
Çorum'da Kayıp İhbarı Yapılan Ahmet Selim Vural, Evinde Ölü Bulundu

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!