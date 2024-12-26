Gazze'deki Hristiyan Aileler, İsrail'in Saldırıları Nedeniyle Noel Sevincinden Mahrum Kaldı

Gazze Şeridi'nde yaşayan Hristiyan aileler, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle kutlamak istedikleri Noel’i zorlu şartlar altında geçirdiler. Her yıl sevdikleriyle bir arada geçirmekten mutluluk duydukları bu özel günü, bu yıl Toni el-Masri ve eşi, naylon bir çadırda geçirmek zorunda kaldılar.

Han Yunus'ta bulunan Mevasi bölgesine yerinden edilen Masri ailesi, Noel sevinci ve huzurundan mahrum bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Toni el-Masri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Han Yunus, Mevasi bölgesinde Noel sevincinden mahrum bir durumda, bir çadırda oturuyorum. Torunlarımdan ve kızlarımdan uzakta nasıl bayram kutlayabilirim?" diye kaydetti.

İsrail’in sürdürdüğü bombardımanlar sonucu, Masri ailesinin evleri yıkıldı ve akrabalarıyla bir araya gelmek istediklerinde üzünç dolu anılarla karşılaştılar. 14 aydır devam eden İsrail soykırımı, Gazzeli ailelerin hayatlarını altüst etmiş durumda. Su, gıda, ilaç ve giyecek sıkıntısıyla mücadele eden yerinden edilmiş Filistinliler, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Gazze'deki Noel kutlamaları da maalesef olumsuz etkilendi. Her yıl rengarenk süslenen kiliseler, çocukların mumlarla geçit töreni yaptığı günler geride kaldı. El-Masri, bu yıl bu geleneklerden uzak olduklarını vurguladı ve "Noel kutlaması yapmadık. Dua dahi edemedik. Her yıl kilisede dua eder ve ailemizle birlikte kutlama yapardık. Ancak iki yıldır bunu yapamıyoruz." diye konuştu.

Masri, evi yıkıldığı için aşırı soğukta çadırda yaşamaya mahkum olduklarını belirterek, “Güvensiz bir ortamda yaşıyoruz.” ifadesinde bulundu. Eşi Emel Amuri de, savaş öncesinde büyük bir aile gibi yaşadıklarını fakat şimdi yalnız kaldıklarını dile getirdi. Amuri, "Burada Noel bayramı neşesi yok. Her ay savaşın bitmesini ümit ediyoruz ama durum daha da kötüye gidiyor." diyerek içini döktü.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamalara göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırıları sonucu üç kilise yıkıldı ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ortodoks Kültür Merkezi de tamamen yerle bir oldu.

Masri ailesi ve diğer Hristiyanlar, barış içinde yaşamak istediklerini dile getirerek, dünya kamuoyundan destek bekliyorlar. Gazze'nin acı dolu hayatı, umudun her geçen gün azaldığını gösteriyor.