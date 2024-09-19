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Gazze'deki İnsani Felaket: Sivil Savunma Görevlisi ve Eşi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir sivil savunma görevlisi ve hamile eşi yaşamını yitirdi. Sivil kayıplar artıyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:45
Gazze'deki İnsani Felaket: Sivil Savunma Görevlisi ve Eşi Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırılarında Üzücü Bir Kayıp Daha

Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar sonucunda bir sivil savunma görevlisi ve 7 aylık hamile eşi hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla başlayan saldırılarda, Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sivil savunma görevlisi Musab Abdullah el-Kürdi ve eşinin evleri, İsrail ordusunun bombardımanına maruz kaldı.

Sivil Savunma Görevlilerinin Rolü

Saldırılar sonucu hayatını kaybeden sivil savunma görevlilerinin sayısı 84'e ulaşmış durumda. Bu görevliler, bombalanan bölgelerde yaralıların ve ölülerin kurtarılması adına büyük bir çaba gösteriyor. Ancak, kısıtlı imkanlar ve eksik ekipmanlarla bu mücadeleyi vermekte zorlanıyorlar.

İnsani Gelişmeleri İzlemek Şart

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekimde başlattığı saldırılara, İsrail ordusu da karşılık vererek önemli sivil kayıplara neden oldu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan verilere göre, 41 bin 272 Filistinli yaşamını yitirirken, bunların arasında 16 bin 795 çocuk ve 11 bin 378 kadın yer almakta. Ayrıca, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz Altında Hayatını Kaybedenler

Halen enkaz altında daha birçok sivilin bulunduğu bildiriliyor. Hastane ve eğitim kurumları da saldırılarla hedef alınarak, sivil altyapıda büyük tahribat yaşanıyor. İsrail ordusu'nun resmi verilerine göre, Gazze'deki operasyonları sırasında 713 asker de yaşamını yitirdi.

Bölgedeki insani krizin boyutları her geçen gün daha da büyürken, uluslararası toplumun bu duruma müdahil olması büyük bir önem taşıyor.

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