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Gazze'deki İnsani Kriz: Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 Bin Kişi Yardım Bekliyor

Gazze'nin Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinli, 14 gündür yiyecek ve ilaçsız yaşıyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:31
Gazze'deki İnsani Kriz: Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 Bin Kişi Yardım Bekliyor

Gazze'nin Kuzeyinde Cibaliya Mülteci Kampında Vahim Durum

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinli, 14 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan mahrum bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum, İsrail ordusunun sürdürdüğü operasyonların sonucunda derinleşen insani krizin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Sivil Savunma Açıklaması

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Anadolu Ajansı'na yapmış olduğu açıklamada, "İsrail'in sürdürdüğü soykırımın gölgesinde Cibaliya'da 200 bin Filistinli yiyecek, içecek ve ilaç yokluğuyla karşı karşıya" dedi. Basal, ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği hava saldırılarıyla binaların ve altyapının tahrip olduğunu belirtti.

Ölüler ve Enkaz Altındaki Yardım Bekleyenler

Basal, İsrail saldırıları sonucunda ölen birçok Filistinlinin cenazelerinin, devam eden çatışmalar nedeniyle hala enkaz altında olduğunu ifade ederek, "Hareket eden her tür nesneyi hedef alan bu kara harekâtı, kurtarmak için çabaladığımız hayatları daha da zorlaştırıyor" şeklinde konuştu.

7 Ekim Sonrası Durum

7 Ekim 2023 tarihinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. Bu saldırıda 1200 İsrailli hayatını kaybetmiş, 5000'den fazla kişi yaralanmıştır. Ancak, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 438 Filistinli yaşamını yitirmiştir.

İnsani Ara ve Sonrasındaki Gelişmeler

24 Kasım 2023 tarihinde çatışmalara verilen dört günlük insani ara süresince karşılıklı olarak 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Ancak, İsrail, binlerce Filistinliyi hala alıkoymaya devam etmektedir. Bu süreç, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki olayları da etkilemektedir. 7 Ekim'den bu yana, 160'ı çocuk olmak üzere 756 Filistinli yaşamını yitirmiştir.

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