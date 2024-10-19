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Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

Filistin Ulusal Meclis Başkanı Fettuh, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun ciddi şekilde deteriorize olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 07:47
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 07:47
Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze'de İnsani Kriz Büyüyor

Filistin Ulusal Meclis Başkanı Ruhi Fettuh, Gazze'nin kuzeyinde devam eden insani durumun giderek kötüleştiğini ifade etti.

Fettuh'un açıklamaları şu şekilde: "İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine uyguladığı sıkı kuşatma ve gıda ile su girişini engellemesi, durumu daha da kötü hale getiriyor. Bu durum, ölü ve yaralı sayısının artmasıyla sonuçlanıyor."

ABD'nin Tutumuna Eleştiri

Fettuh, ABD yönetiminin Gazze'deki duruma yaklaşımını "utanç verici ve saldırgan" olarak nitelendirirken, "Bu ülke, masum çocukların hedef alınmasında önemli bir paydaştır ve insani felaketin sürmesine katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Fettuh, uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu. Gazze'nin kuzeyinde yaşanan soykırım ve etnik temizliğin durdurulması gerektiğini vurguladı.

İsrail Ordusu ve Gazze'deki Saldırılar 14 günden beri Gazze Şeridi'nin kuzey kısmındaki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yönelik yoğun kara ve hava saldırıları düzenliyor. İsrail askerlerinin bölgeyi kuşatarak hareket eden her şeyi hedef alması, giriş çıkışları da engelliyor.

Geride kalan 377 gündür saldırılarına devam eden İsrail'in Gazze'de 42 bin 500 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı bildirildi.

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