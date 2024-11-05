Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor: Can Kaybı 43,391'e Yükseldi

Can Kaybı ve Yaralı Sayısında Endişe Verici Artış

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde 17 yeni can kaybı ile birlikte toplam sayının 43,391'e yükseldiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 396 gündür sürdürdüğü saldırılara dair güncel verileri paylaştı. Açıklamada, son 24 saat içerisinde Gazze'nin farklı bölgelerinde gerçekleşen üç katliamda 17 kişinin yaşamını yitirdiği ve 86 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Yaralı Sayısı ve Enkaz Altında Kalanlar

Bölgede yaralı sayısının 102,347’ye ulaştığı kaydedildi. Ancak, hâlâ enkaz altında kalan ve yol kenarlarında bulunan ölülerin olduğu, sağlık ekipleri ile sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

İsrail'in düzenlediği saldırılar ışığında, Gazze'deki insani krizin derinleştiği ve uluslararası toplumdan acil çözümler beklenildiği vurgulanıyor.