DOLAR
34,34 0,01%
EURO
37,46 -0,22%
ALTIN
3.032,16 -0,34%
BITCOIN
2.364.922,82 -2,12%

Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor: Can Kaybı 43,391'e Yükseldi

İsrail'in 396 gündür sürdürdüğü saldırılarda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 43,391'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 16:11
Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor: Can Kaybı 43,391'e Yükseldi

Can Kaybı ve Yaralı Sayısında Endişe Verici Artış

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde 17 yeni can kaybı ile birlikte toplam sayının 43,391'e yükseldiği belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 396 gündür sürdürdüğü saldırılara dair güncel verileri paylaştı. Açıklamada, son 24 saat içerisinde Gazze'nin farklı bölgelerinde gerçekleşen üç katliamda 17 kişinin yaşamını yitirdiği ve 86 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

Yaralı Sayısı ve Enkaz Altında Kalanlar

Bölgede yaralı sayısının 102,347’ye ulaştığı kaydedildi. Ancak, hâlâ enkaz altında kalan ve yol kenarlarında bulunan ölülerin olduğu, sağlık ekipleri ile sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

İsrail'in düzenlediği saldırılar ışığında, Gazze'deki insani krizin derinleştiği ve uluslararası toplumdan acil çözümler beklenildiği vurgulanıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanya, Sel Felaketinden Etkilenen Bölgeler İçin Acil Ekonomik Yardım Paketi Açıkladı
2
Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan Timur Selçuk’a Saygı
3
Meloni ve Rutte NATO Gündemini Değerlendirdi
4
Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
5
Nijerya'da Protestolar Sonrası Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
6
Putin'den Batı'nın Ukrayna Politikasına Eleştiri
7
Kuzey Kıbrıs ve Kırgızistan İlişkileri Gelişiyor

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!

Kasım indirimlerine ek dev kampanya! Her 3 saatte bir indirimin dibi gelecek