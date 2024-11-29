Gazze'deki İnsani Kriz: Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'den Çarpıcı Açıklamalar

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, İstanbul’da gerçekleşen Gazze Zirvesinde, Gazze’nin iyileşmesi için yaşadıkları zorlukları anlattı. Ebu Safiyye, “Dünyaya seslenmeye çalıştık ama bizi duyan yok, herkes kulağını tıkamış durumda.” dedi.

Ebu Safiyye, Türkiye Diyanet Vakfı ve Al Khair Vakfı tarafından düzenlenen “Gazze'nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi”ne video mesaj göndererek, Gazze’de yaşanan yıkımı ve hastane durumunu gözler önüne serdi.

İnsani Kriz ve Saldırılar

Hastane Müdürü, İsrail saldırılarının, hastaneleri hedef alarak altyapıyı yok etmeye dayandığını vurguladı. Ebu Safiyye, “Binalarımız hedef alındı, çocukların kaldığı üst katlar vuruldu.” şeklinde konuştu.

Ebu Safiyye, sağlık hizmetleri açısından yaşadıkları krizleri şöyle özetledi: “Bize yiyecek, içecek, tıbbi malzeme, temiz su, altyapı hiçbir şey yok.”

Çocukların Acı Dolu Hikayeleri

%12 İsrail saldırılarından yaralansa da çocukların en çok zarar görenler arasında olduğunu belirten Ebu Safiyye, “Birçok kişi uzuvlarını kaybetti, bunlardan bahsetmekte zorlanıyorum.” dedi.

Hastanenin tıbbi ihtiyaç ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini belirten Ebu Safiyye, “Acil yapılması gereken ameliyatlar var ama o uzmanlıklar bizde yok.” diyerek durumu dramatik bir şekilde aktardı.

Yıkımın Boyutları

“Ne söylesek yine de ifade edemeyiz, o kadar yıkım oldu ki.” diyen Ebu Safiyye, hastanelerinin sürekli saldırılara uğradığını, insanların sığınak olarak hastaneye gelmek zorunda kaldığını belirtti. Ancak, burada da saldırılara maruz kaldıklarını aktardı.

Ebu Safiyye, dikkat çekici bir bilgi vererek “Boğulmaya maruz kalan çok çocuk var. Sanırım saldırılarda farklı fazlar da kullanılmış.” ifadelerini kullandı.

Son Sözler

Hüsam Ebu Safiyye, yaşadıkları durumu ve gelecekteki belirsizliği korkutucu bulduğunu vurguladı. “Dünyaya seslenmeye çalıştık ama bizi duyan yok, herkes kulağını tıkamış durumda.” diyerek uluslararası topluma ciddi bir çağrı yaptı.

“Gazze'yi çok acıklı bir geleceğin beklediğini” söyleyen Ebu Safiyye, “Buradayız, burada kalacağız, sonuna kadar mücadele edeceğiz.” şeklinde umut dolu bir mesajla konuşmasını sonlandırdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.