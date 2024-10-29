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Gazze'deki Insani Kriz Kıtlığa Dönüşme Tehdidi Altında

Dünya Gıda Programı, Gazze'deki insani krizin acil önlem alınmazsa kıtlığa yol açabileceği konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:56
Gazze'deki Insani Kriz Kıtlığa Dönüşme Tehdidi Altında

BM Dünya Gıda Programı Uyarıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail saldırıları altında bulunan Gazze bölgesindeki insani krizin, acil tedbirler alınmadığı takdirde kıtlığa dönüşme riski taşıdığına dikkat çekti.

Gıda ve Yardım Malzemeleri Yetersiz

WFP'den yapılan açıklamada, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Gazze Şeridi'ne gıda ve diğer hayati yardım malzemelerinin eksik olmasının felaket sonuçlara yol açabileceği vurgulandı. Ayın başında yayımlanan BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, kasım ayına kadar Gazze'deki halkın %90'dan fazlasının ciddi gıda güvensizliği ile karşılaşacağı belirtildi. Gazze'nin kuzeyindeki durumun kötüleşmeye devam ettiği ve yerel koşullar düzelmezse kıtlıktan etkilenecek daha geniş bir grubun ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

İnsani Yardım Kısıtlamaları

Açıklamada, Gazze'ye yönelik insani yardımlar üzerindeki kısıtlamaların oldukça ağır olduğu kaydedildi. Ekim ayı boyunca yalnızca 5.000 metrik ton gıdanın Gazze'ye ulaştırılabildiği, bu miktarın WFP’nin hayati desteğine bağımlı olan 1,1 milyon kişi için gereken gıda yardımının yalnızca %20'sini karşıladığı belirtildi. WFP'nin Gazze'de acilen ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırmaya hazır olduğu, ancak daha fazla sınır geçiş noktasının açılması ve güvenli hale gelmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze'nin Gıda Sistemleri Çökmüş Durumda

WFP, Gazze'nin gıda sistemlerinin büyük ölçüde çökmüş durumda olduğunu, fabrikalar, ekili araziler ve dükkanların tahrip edildiğini açıkladı.

UNRWA İle İlgili Endişeler

WFP, İsrail Meclisi (Knesset) tarafından BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısının onaylanmasından derin endişe duyduğunu ifade etti. Açıklamada, "UNRWA, Gazze'de hayat kurtarıcı yardım ve sosyal hizmetler sağlamada vazgeçilmezdir. Bu karar uygulanırsa, en savunmasız insanlar için yıkıcı sonuçlar doğuracaktır." değerlendirmesi yapıldı.

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