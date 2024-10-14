DOLAR
34,26 0,12%
EURO
37,41 0,32%
ALTIN
2.921,72 0,22%
BITCOIN
2.249.985,41 -4,76%

Gazze'deki İnsani Kriz: UNRWA Genel Komiseri Lazzarini Uyardı

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Gazze'deki sivillerin zor durumda olduğunu belirterek, alternatifin olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 17:20
Gazze'deki İnsani Kriz: UNRWA Genel Komiseri Lazzarini Uyardı

Gazze'nin Kuzeyinde Kritik İnsani Durum

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'nin kuzeyindeki insani duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

Seçeneksizlik ve Tehditler

Lazzarini, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, İsrail'in bölgeye düzenlediği hava ve kara saldırılarının sivillere iki seçenek sunduğunu belirtti: "Ya bölgeyi terk et, ya da açlıktan öl". Lazzarini, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hayatını Kaybedenler ve Mağdurlar

Son iki haftada, özellikle çocukların da yer aldığı birçok Filistinlinin öldüğünü ifade eden UNRWA Genel Komiseri, hâlâ 400 binden fazla insanın Gazze'nin kuzeyinde mahsur kaldığını aktardı.

Sağlık Sistemi Çökmüş Durumda

Bölgedeki sağlık sisteminin "neredeyse çökmüş durumda" olduğunu belirten Lazzarini, telekomünikasyon kesintilerinin de BM ekiplerinin sahadaki ihtiyaçlara yanıt vermesini engellediğini belirtti.

Yardım Engelleri ve Cibaliye Kampı

30 Eylül'den bu yana gıda yardımının tamamen durduğunu söyleyen Lazzarini, "Cibaliye kampı en çok etkilenen yerlerden biri. Yaklaşık 50 bin kişi yer değiştirmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, UNRWA sağlık merkezinin faaliyetine de ara verildiğini belirtti.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Lazzarini, uluslararası insancıl hukukun insanlar üzerindeki zorla yerinden edilme yasağını açıkça belirttiğini hatırlatarak, sivillerin korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasının esası gerektiğini vurguladı. "Gazze'de birçok kırmızı çizgi aşıldı. Hemen ateşkes yapılmalıdır" dedi.

İsrail Ordusunun Eylemleri

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı dahil birçok bölgeyi abluka altına aldığı ve barınma merkezlerini hedef alarak insanlığa karşı suçlar işlediği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Erken Yaşta Evlilik Soruşturmasında Gelişme
2
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi
3
BM Raporu: Lübnan'da 1.2 Milyondan Fazla Kişi Yerinden Edildi
4
Sakarya'da Eş Cinayeti ve İntihar Olayı
5
Makam Aracı Krizi İddiaları Yalanlandı
6
Gazze'deki İnsani Kriz: UNRWA Genel Komiseri Lazzarini Uyardı
7
Adana'da Kadın Cinayeti ve İntihar Olayı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor