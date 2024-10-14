Gazze'deki İnsani Kriz: UNRWA Genel Komiseri Lazzarini Uyardı

Gazze'nin Kuzeyinde Kritik İnsani Durum

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'nin kuzeyindeki insani duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

Seçeneksizlik ve Tehditler

Lazzarini, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajda, İsrail'in bölgeye düzenlediği hava ve kara saldırılarının sivillere iki seçenek sunduğunu belirtti: "Ya bölgeyi terk et, ya da açlıktan öl". Lazzarini, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hayatını Kaybedenler ve Mağdurlar

Son iki haftada, özellikle çocukların da yer aldığı birçok Filistinlinin öldüğünü ifade eden UNRWA Genel Komiseri, hâlâ 400 binden fazla insanın Gazze'nin kuzeyinde mahsur kaldığını aktardı.

Sağlık Sistemi Çökmüş Durumda

Bölgedeki sağlık sisteminin "neredeyse çökmüş durumda" olduğunu belirten Lazzarini, telekomünikasyon kesintilerinin de BM ekiplerinin sahadaki ihtiyaçlara yanıt vermesini engellediğini belirtti.

Yardım Engelleri ve Cibaliye Kampı

30 Eylül'den bu yana gıda yardımının tamamen durduğunu söyleyen Lazzarini, "Cibaliye kampı en çok etkilenen yerlerden biri. Yaklaşık 50 bin kişi yer değiştirmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, UNRWA sağlık merkezinin faaliyetine de ara verildiğini belirtti.

Uluslararası Hukuka Vurgu

Lazzarini, uluslararası insancıl hukukun insanlar üzerindeki zorla yerinden edilme yasağını açıkça belirttiğini hatırlatarak, sivillerin korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasının esası gerektiğini vurguladı. "Gazze'de birçok kırmızı çizgi aşıldı. Hemen ateşkes yapılmalıdır" dedi.

İsrail Ordusunun Eylemleri

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı dahil birçok bölgeyi abluka altına aldığı ve barınma merkezlerini hedef alarak insanlığa karşı suçlar işlediği ifade edildi.