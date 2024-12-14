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Gazze'deki İsrail Saldırıları: 195 Gazeteci Hayatını Kaybetti

Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısı 195'e ulaştı. El-Meşhed muhabiri Muhammed Baluşe'nin hayatını kaybetmesi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 18:45
Gazze'deki İsrail Saldırıları: 195 Gazeteci Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail Saldırıları Sonucu Gazeteci Ölümleri Artıyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısı 195'e yükseldi. Lübnan televizyon kanalı El-Meşhed'in Gazze'deki muhabiri Muhammed Baluşe de bu saldırılarda yaşamını yitirdi.

Filistin Medyacıları Forumu, yaptığı yazılı açıklamada, gazeteci Baluşe'nin ölümlerinin detaylarına yer verdi. Açıklamada, "Kanla ve fedakarlıkla açılan özgürlük yolunda, ezilen Filistin halkına destek olmak ve onların acılarını dünyaya duyurmak için gazeteci Baluşe, İsrail'in hain bombardımanı sonucu hayatını kaybetti" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı başlattığı soykırım kapsamında yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 195'e ulaştığı vurgulandı.

Açıklamada, gazetecilerin uluslararası hukuk ve insancıl sözleşmelere göre görevlerini yerine getirmelerinin önemine de dikkat çekildi. Bu bağlamda, "Filistinli gazetecilerin mesleki görevlerini yerine getirme imkanı bulmalarını garanti altına almaktan aciz kalan uluslararası suskunluk ve acizlik" kınandı.

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