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Gazze'deki İsrail Saldırılarında Öldürülen Gazeteci Sayısı 196'ya Ulaştı

Gazze'deki son gelişmelerle birlikte, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazeteci sayısı 196'ya yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 20:11
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 20:11
Gazze'deki İsrail Saldırılarında Öldürülen Gazeteci Sayısı 196'ya Ulaştı

Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar, gazetecileri de hedef almayı sürdürüyor. Son olarak, Al Jazeera televizyonunun kameramanı Ahmed El-Levh, İsrail'in düzenlediği bir saldırıda hayatını kaybetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, El-Levh'in ölümü, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda gerçekleşti. Bu olayla birlikte, Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 196'ya yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, El-Levh'in öldürülmesinin sorumluluğunun İsrail başta olmak üzere, ABD ve soykırım suçuna ortak olan İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelere ait olduğu belirtilmiştir.

Filistin hükümeti, İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, uluslararası topluma ve gazetecilik ile ilgili kuruluşlara İsrail'e baskı yapmaları ve uluslararası mahkemelerde dava açmaları çağrısında bulundu.

Bu gelişmelerin ardından, Filistin Medyacıları Forumu da, Lübnan televizyonu El-Meşhed'in Gazze muhabiri Muhammed Baluşe'nin de aynı saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

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